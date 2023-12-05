Втрати дуже великі: нові деталі розгрому росіян під Куп'янськом - ЗСУ

За словами речниці 14-ї окремої механізованої бригади, ЗСУ вдалось ліквідувати окупантів, які ще до 20 жовтня 2023 року перебували у місцях позбавлення волі.

https://glavred.net/ukraine/poteri-ochen-bolshie-novye-detali-razgroma-rossiyan-pod-kupyanskom-vsu-10522426.html Посилання скопійоване

Під Куп'янськом гинуть окупанти, які ще у жовтні знаходились в тюрмах РФ / Колаж Главрел, фото: facebook.com/General.Pavlyuk, Міноборони РФ

Російське командування втративши значну кількість військових на Куп'янському напрямку, почало перекидання на цю ділянку фронту резервні сили, які складаються із колишніх в'язнів. Сили оборони України відразу їх ліквідували. Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповіла речниця 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Надія Замрига.

Вона додала, що 4 грудня на Куп'янському напрямку її бригада ліквідувала близько двох десятків окупантів.

"Ворог втрачає дуже багато особового складу. РФ підтягує резерви людські. Про це свідчить те, що вже мобілізовані, які до 20 жовтня 2023 року були у місцях позбавлення волі, підписали контракт зі Збройними Силами РФ, і вже на початку листопада потрапляють на передову та гинуть тут", — сказала Замрига. відео дня

Представниця 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ повідомляє, що на даному фасі бойових дій ЗС Російської Федерації концентрують свої сили для просування вздовж річки Оскіл у напрямку Куп'янська. Окупанти шукають вразливі точки в обороні ЗСУ та намагаються продовжити наступ.

"РФ використовує техніку, щоб підвезти особовий склад ближче, цю техніку бачать наші "очі", наводять артилерію, танки. Росіяни почали застосовувати танки останнім часом. Два місяці тому було дуже мало. БМП вони використовують для підвозу особового складу, а не як техніку, яка має гармати", — говорить Надія Замрига.

Вона зауважила, що окупанти продовжують атакувати позиції Збройних Сил України з використанням артилерії, проте останнім часом зафіксовано зменшення інтенсивності артобстрілів. Крім того, росіяни використовують авіабомбардування.

Бойові дії на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія використовує тактику "м'ясних штурмів" при атаках на село під Куп'янськом. Для штурмів українських позицій ворог знову використовує загони ув'язнених.

Раніше було повідомлено, що Олександр Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомили про просування окупантів на Куп'янському напрямку. Напередодні ЗС РФ атакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.