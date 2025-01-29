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Росіяни будуть "перерізати" ключову трасу: озвучено нову мету РФ на сході

Олексій Тесля
29 січня 2025, 09:21
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Не виключений варіант, за якого загарбники підуть в обхід Покровська, каже Іван Ступак.
ЗСУ, війна
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Важливо:

  • Росіяни можуть обійти Покровськ і взяти його на "придушення"
  • Армія РФ просуватиметься в напрямку важливої автодороги

Про загрозу захоплення армією країни-агресора РФ Покровська Донецької області розповів військовий експерт Іван Ступак.

Як наголосив він в ефірі телеканалу Еспресо, росіяни можуть надалі просуватися вперед виключно територією Донецької області, щоб дійти до Покровська.

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Однак не виключений варіант, за якого загарбники підуть в обхід Покровська територією Дніпропетровської області, паралельно захоплюючи населені пункти, які залишаться під їхнім контролем, зазначив експерт.

"Я не думаю, що зараз ворог має на меті йти в напрямку Павлограда, потім на місто Дніпро, до річки Дніпро. Я думаю, що зараз таких ресурсів у противника немає, і такого плану немає. А ось обійти територією Дніпропетровської області місто Покровськ, узяти його на "придушення" і змусити наших військових відійти - це варіант для РФ цілком робочий", - попередив він.

Ступак також додав, що вже найближчими тижнями армія РФ просуватиметься в напрямку важливої автодороги Покровськ-Павлоград. На сьогодні від населеного пункту Очеретине залишилося менше одного кілометра, щоб перерізати сполучення цією дорогою.

Росіяни будуть 'перерізати' ключову трасу: озвучено нову мету РФ на сході
/ Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Нагадаємо, міноборони країни-агресора РФ приділяє багато уваги захопленню Великої Новосілки. Ймовірне захоплення цього населеного пункту та передислокація ворожих підрозділів може вказувати на напрямки наступу РФ навесні та влітку. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відійшли від Великої Новосілки. Зараз росіяни зайшли в значну частину населеного пункту Велика Новосілка.

Як раніше повідомляв Главред, з'явилася інформація про активізацію наступальних дій російських військ поблизу Великої Новосілки. Він наголосив на необхідності виведення українських сил із цього району.

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Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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