Пентагон озброїть ЗСУ ракетами з лазерним наведенням і дронами-розвідниками

Switchblade / Скріншот

США нададуть Україні нові системи оборони для захисту від російської агресії.

На $136 млн будуть закуплені безпілотні літальні апарати, ракети з лазерним наведенням, біноклі, пише The Washington Post.

Підкреслюється, що зброя і техніка, які будуть закуплені у американських компаній, являють собою окрему категорію військової допомоги, чимось кількість озброєнь, які США вже надали Україні із запасів Пентагону.

Нова зброя США для України

Новий пакет військової допомоги включає в себе 70-мм ракети на суму $22,6 млн, відомі як вдосконалена система високоточної зброї, які можна запускати з вертольотів, ще $17,8 млн підуть на безпілотники Switchblade, які при озброєнні можуть бути запущені в російську бронетехніку і військові формування.

За словами офіційних осіб, Пентагон також закупить ручні безпілотні літальні апарати Puma на суму $19,7 млн.

У свою чергу заступник міністра Пентагону із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білл ЛаПланте сказав, що ці комерційні поставки доповнюють поставки зброї, які Пентагон доставив зі своїх існуючих запасів. За словами ЛаПланте, офіційні особи отримали понад 300 відповідей від оборонних підрядників після того, як відправили запит на отримання інформації про комерційно доступну зброю, яка може бути корисною для України.

ЛаПланте заявив, що Міністерство оборони має схвалене Конгресом фінансування в розмірі $300 млн, яке можна витратити на наявну у продажу військову техніку.

Дрони Switchblade 600

Це новітня модель дронів-камікадзе, яка озброєна протитанковими боєголовками, розроблених компанії AeroVironment.

БПЛА оснащені протитанковою боєголовкою, призначеною для знищення або виведення з ладу бронетехніки, може автоматично вражати ціль. Він оснащений сенсорами і відеокамерами, за допомогою яких оператор може спостерігати за знищенням живої мети в режимі реального часу, управляється за допомогою планшета.

Боєприпаси можуть запускатися з наземних, морських або повітряних платформ. Вага дрона становить 54, 4 кг, він може літати протягом 40 хвилин, а дальність його дії становить 40 км.

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