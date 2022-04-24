"Був спійманий, заарештований і допитаний": у Росії "винесли вирок" антипутінському паркану

У Росії "винесли вирок" антипутінському паркану / скріншот

Росіяни, як і путінська влада, продовжує вражати своєю ненавистю до України. На це раз там провели "деукраїнізацію" звичайного паркану.

Про ганебний інцидент розповів журналіст і публіцист Олександр Невзоров на своєму Telegram-каналі.

Місцеві жителі викликали поліцію через те, що паркан був пофарбований в блакитний і жовтий колір.

"У Псковській області спійманий, заарештований і допитаний паркан. Після півтори години надломів паркану, припікань і витягування цвяхів, паркан зізнався, що зрадницьку, антипутінську розмальовку в синьо-жовті кольори на нього навела господиня ділянки, яку він огороджував. Засуджений до перефарбовування", - уїдливо підписав Невзоров фото з місця подій.

Раніше "кадирівці" записали постановочне відео з бездомним з Маріуполя, видавши його за "розвідника ЗСУ". Тік-ток війська Рамзана Кадирова не перестають дивувати - цього разу вони переплюнули самі себе в спробі хоч якось виправдати свої невдалі спроби захопити Маріуполь. Браві воїни захопили "цінного язика".

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