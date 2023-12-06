ЗСУ перекопують окупантів: військовий розповів про пекельну ситуацію на фронті

Загарбники переважають Збройні сили України в живій силі, попри це українські військові здійснюють успішні операції.

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На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої / Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог просунувся до околиць Богданівки. За цей населений пункт тривають запеклі бої. Про це в ефірі "Еспресо" розповів військовий 93-ї бригади "Холодний яр" Андрій Бабичев.

За його словами, останні три дні характеризуються вкрай напруженою ситуацією на цьому напрямку. Постійні обстріли артилерією та застосування безпілотників, створюють напружену обстановку. Російські війська просунулися до околиць Богданівки, ведучи запеклі бої.

"Останні три дні дуже пекельно на Бахмутському напрямку, такого давно не було. Цілодобово лунає канонада артилерії з обох боків. Мінусова температура, багнюка замерзла, погода ясна, і це сприяє гарній роботі артилерії та БПЛА. Наразі ворог сильно пішов, і давить нас біля Богданівки, яка розташована південніше від Бахмута й Хромового. Ворог практично дійшов до околиць Богданівки, там тривають дуже запеклі бої", - сказав військовий. відео дня

Військовий також зазначив, що Збройні сили України активно протистоять росіянам, але ворог неперервно поповнює свої ряди новими військовими. Обидві сторони активно використовують піхоту, проте перевага в живій силі на боці окупантів.

"ЗСУ перекопують живу силу окупантів, але росіяни постійно додають туди солдатів. Не знаю скільки треба снарядів, щоб знищити їх усіх", - додав Бабичев.

Оборона на Бахмутському напрямку залишається складною. І ЗСУ, і окупанти використовують артилерію, авіацію та інші засоби для зміцнення своїх позицій. Попри напружену обстановку, військовий вказав на успішні операції у відбитті ворожих атак поблизу Кліщіївки, де ЗСУ зуміли стабілізувати оборонні лінії.

"Противник використовує авіацію та "ланцети". Артилерія щільно працює, як з нашого боку, так і з боку ворога, ніхто не хоче відступати. На цьому напрямку ми вже стоїмо у глухій обороні. Іноді якась посадка може кілька разів за день переходити з рук у руки. На тому тижні ми мали успіх біля Кліщіївки. ЗСУ відбили позиції, де просунувся ворог, оборона там стоїть міцно", - підкреслив Бабичев.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, окупанти на Бахмутському напрямку зменшили використання бронетехніки для штурмів і активно застосовують піхоту, повідомив прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, Олександр Бородін. Штурмові дії росіян супроводжуються великою кількістю особового складу.

Також фахівці ISW 6 грудня повідомили, що українські війська активно штурмували позиції на південь від Бахмута. Один з українських військових заявив про контратаку під Богданівкою, де ЗСУ вдалося захопити дві позиції, які раніше належали російському 331-му повітряно-десантному полку ВДВ РФ.

Крім цього, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації, Георгій Тука, поділився своїми думками щодо майбутнього зруйнованих міст, зокрема Бахмута. Експерт підкреслив, що Бахмут, як районний центр, мав значне адміністративне значення для регіону. Ймовірно такі міста як Бахмут або Авдіївка, будуть відновлені після руйнувань.

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