Росія перетворила у свій "могильник" половину українського села: знімки

Аналітики проаналізували втрати ворога біля Тоненького за 6 квітня.

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Тривають жорстокі бої з окупантами на Сході / Фото: DeepState

Російські окупанти перетворили на кладовище власної підбитої техніки околиці Тоненького. Експерти DeepState нарахували понад 70 втрачених одиниць техніки ворога на знімках.

Всього на знімках від 6 квітня зафіксовано 82 одиниці військової техніки, тільки 5 одиниць належать українським захисникам, решта 77 - росіянам.

Повідомляється, що останні тижні ворог проводить "банзай-атаки" колонами.

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Крім того, в полях і посадках ще є близько двох десятків одиниць військової техніки. Також є свіжа підбита техніка ворога і після 6 квітня.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що нещодавно російські окупанти змогли просунутися південніше від міста Кремінна. Згідно з відеозаписом з геолокацією за 8 квітня, ворог зміг досягти локальних успіхів у районі крейдяних кар'єрів на південь від Білогорівки, що знаходиться на південь від Кремінної.

Крім того, російські окупанти фактично почали контролювати посадки між селами Уманське та Тоненьке у Донецькі області. У DeepState зазначили, що атаки ворога відбили військові 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які входять до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Напередодні стало відомо, що ворог захопив Первомайське. Бій за цей населений пункт між Україною та Росією тривав з серпня 2022 року і коштував обом арміям великої ціни

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