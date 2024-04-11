УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія перетворила у свій "могильник" половину українського села: знімки

Яна Ставська
11 квітня 2024, 01:20
Аналітики проаналізували втрати ворога біля Тоненького за 6 квітня.
Росія перетворила у свій
Тривають жорстокі бої з окупантами на Сході / Фото: DeepState

Російські окупанти перетворили на кладовище власної підбитої техніки околиці Тоненького. Експерти DeepState нарахували понад 70 втрачених одиниць техніки ворога на знімках.

Всього на знімках від 6 квітня зафіксовано 82 одиниці військової техніки, тільки 5 одиниць належать українським захисникам, решта 77 - росіянам.

Повідомляється, що останні тижні ворог проводить "банзай-атаки" колонами.

відео дня

Крім того, в полях і посадках ще є близько двох десятків одиниць військової техніки. Також є свіжа підбита техніка ворога і після 6 квітня.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні?

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.

За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Новини з фронту - останні дані

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що нещодавно російські окупанти змогли просунутися південніше від міста Кремінна. Згідно з відеозаписом з геолокацією за 8 квітня, ворог зміг досягти локальних успіхів у районі крейдяних кар'єрів на південь від Білогорівки, що знаходиться на південь від Кремінної.

Крім того, російські окупанти фактично почали контролювати посадки між селами Уманське та Тоненьке у Донецькі області. У DeepState зазначили, що атаки ворога відбили військові 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які входять до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Напередодні стало відомо, що ворог захопив Первомайське. Бій за цей населений пункт між Україною та Росією тривав з серпня 2022 року і коштував обом арміям великої ціни

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту

Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту

23:30 Політика
Війська РФ завдадуть удару на чотирьох напрямках: у РНБО розкрили плани Путіна

Війська РФ завдадуть удару на чотирьох напрямках: у РНБО розкрили плани Путіна

22:31 Україна
Удари по НПЗ Росії: у НАТО заступилися за Україну на тлі несхвалення США

Удари по НПЗ Росії: у НАТО заступилися за Україну на тлі несхвалення США

22:11 Україна
Всі головні новини

Популярне

Онук Пугачової вперше публічно показав свою позицію росіянам 25780

Онук Пугачової вперше публічно показав свою позицію росіянам

Російські НПЗ продовжують горіти 2849

Російські НПЗ продовжують горіти

Обібрала чоловіка до нитки: молода дружина старого Петросяна вчинила немислиме 2470

Обібрала чоловіка до нитки: молода дружина старого Петросяна вчинила немислиме

Є тільки один засіб: як можна збивати далекобійні бомби РФ - експерт 1946

Є тільки один засіб: як можна збивати далекобійні бомби РФ - експерт

Останні новини

02:04

Під загрозою 6 міст: експерт назвав передумови "великого наступу РФ на Донбасі"

01:20

Росія перетворила у свій "могильник" половину українського села: знімки

00:13

"Російська культура - зброя": Маша Єфросиніна зробила гучну заяву

10 квітня, середа
23:58

Спроба №3: Леді Гага виходить заміж - ЗМІ

23:48

"Засипають" артилерією та дронами: в ЗСУ розкрили ситуацію на Лиманському напрямку

Тінь війни. Як Євразія готується до Третьої світової та яка доля УкраїниТінь війни. Як Євразія готується до Третьої світової та яка доля України
23:30

Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту

23:15

Монархія висить на нитці і це - Кейт: чого найбільше боїться принц Вільям

22:46

Росіяни в Криму панічно переміщують склади БК: партизани розкрили причину

22:42

Соломія Вітвіцька показала рідкісне фото батька: "Згадали минулі часи"

Реклама
22:31

Війська РФ завдадуть удару на чотирьох напрямках: у РНБО розкрили плани Путіна

22:11

Удари по НПЗ Росії: у НАТО заступилися за Україну на тлі несхвалення США

21:34

США вважають НПЗ Росії "цивільною" інфраструктурою: скандальна заява

21:30

"І це не вперше": Катерина Репяхова показала синець на обличчі від Павліка

21:09

В України будуть хороші шанси у війні: у США сказали, що для цього потрібно

21:07

"Без підтримки Україна може програти": топ-генерал зробив гучну заяву про війну в Україні

20:02

Росія атакувала Одеську область ракетами: приліт по АЗС, є загиблі серед дітей

19:57

У Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію

19:48

У Китаї зробили нову заяву про війну в Україні та співпрацю з Росією

19:26

У мережі завірусилися нібито слова Фреймут про ухилянтів: соцмережі зірки штурмують

19:02

Kernel відзначає підтримку українського бізнесу з боку Держспоживслужби для розширення експорту новости компании

Реклама
19:00

НАТО і США б'ють на сполох: Україна не може чекати, потрібні ППО і боєприпаси

18:46

В Україні різко змінилась ціна на основний елемент борщового набору: що сталося

18:30

"Я кажу Турчинову: віддай наказ!": екс-прем’єр Криму - про можливість врятувати КримВідео

18:28

Якщо не зупинити Путіна, Ризик Третьої світової зросте - Курт Волкер

18:13

"Ми поламаємо хребет Путіну": Зеленський назвав дві умови посилення на полі бою

18:05

США вимагають не бити по НПЗ на Росії: як взагалі це сприймати?Погляд

18:03

Про це мовчать виробники: з чого насправді роблять крабові палички - факт вражаєВідео

18:01

Обібрала чоловіка до нитки: молода дружина старого Петросяна вчинила немислиме

17:58

Ціни на продукти в Україні знову почали скакати: на що доведеться розщедритися

17:44

Окупанти взяли під контроль посадки між Тоненьким та Уманським - DeepState

17:39

Мокра футболка і мікробікіні: Кардаш'ян розважилася на пляжі

17:37

Наведе порядок: Алла Пугачова їде в Росію - причина

17:30

Раду Поклітару прокоментував роман із Наталією Могилевською

17:24

Син Шевченка у збірній України: тренер розповів, що відбувається

17:23

НПЗ Росії - законні цілі: в Україні відповіли на прохання США не бити по заводах РФ

17:15

М'ясом там тільки пахне: із чого роблять сухий корм

17:03

Чи прорвалися війська РФ у Часів Яр: у ЗСУ зробили заяву

16:51

Майже половина українців готова довірити після війни владу партії військових - опитування

16:39

Удар по авіазаводу у РФ: з'явилися кадри пошкоджень "особливого" підприємства

16:22

Популярний ведучий уперше після розлучення показався з новою дівчиною

Реклама
16:06

Як відрізнити справжній віскі від підробки: що робити, щоб не потрапити в халепу

15:57

У ЗМІ знову "заговорили" про мобілізацію українських жінок: що каже влада

15:42

Скільки українців вірить у перемогу і коли її чекають - опитування Центру Разумкова

15:40

Є загиблі та поранені: РФ завдала ударів по Харківщині, зруйнована поліклініка

15:40

Температура різко знизиться: на низку областей України насувається похолодання

15:33

Шикарний салат на Великдень: рецепт просто пальчики оближешВідео

15:10

Стоятимуть до кінця: Терехов зробив прогноз щодо наступу РФ на Харків

15:02

Ведуча шоу Танці з зірками вагітна первісткомВідео

14:53

Різала і колола: російська акторка-путіністка Васильєва понівечила своє обличчя

14:51

"За" - 281 депутат: Рада підтримала законопроект про мобілізацію засуджених

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти