glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Більше площі Британії": Росія перетворила Україну на найбільше у світі мінне поле - Шмигаль

8 січня 2023, 19:51
Шмигаль також наголосив на необхідності збереження санкцій проти Росії та допомоги Україні.
Денис Шмигаль, міни
Денис Шмигаль / УНІАН, скріншот

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія створила в Україні найбільше в світі мінне поле.

В інтерв'ю південнокорейському агентству Yonhap прем'єр сказав, що повномасштабне вторгнення РФ призвело до утворення в Україні найбільшого в світі мінного поля площею 250 тисяч квадратних кілометрів.

"Зараз це найбільше мінне поле в світі, що не тільки ускладнює людям поїздки, а й тягне за собою серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з основних галузей економіки України", – зазначив Шмигаль.

250 тисяч квадратних кілометрів - це більше не тільки площі Корейського півострова (близько 221 000 км2), але і площі Лаосу або Румунії (близько 238 000 км2) і Великобританії (близько 244 000).

Шмигаль також наголосив на необхідності збереження санкцій проти Росії та допомоги Україні.

"Я добре розумію, що Південна Корея об'єднує зусилля з Україною і йде в тому ж напрямку. Я також глибоко вдячний за велику гуманітарну допомогу, яку ви надали", - підсумував український прем'єр.

При цьому у виданні зазначають, що уряд Південної Кореї виділив Україні 100 мільйонів доларів допомоги.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах. Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості, зазначив Подоляк.

Також Подоляк раніше зазначав, що російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються над українцями, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів. Радник голови ОП підкреслив, що Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ.

А Сергій Лавров пізніше зробив черговий словесний кульбіт і заявив - мовляв, нібито Москва ніколи не виходила на офіційний Київ з пропозицією про мирні переговори, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

Читайте також:

Денис Шмигаль
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:02

У Запорізькій області росіяни розстріляли своїх військових

20:10

Хизувався штурмом "Азовсталі": ЗСУ "відкобзонили" окупанта, який добровільно пішов вбивати українцівВідео

19:51

"Більше площі Британії": Росія перетворила Україну на найбільше у світі мінне поле - ШмигальВідео

19:39

"Нікого не пускають": з'явилися подробиці стану Міхалкова в реанімації

19:20

Чому Росія не зможе втримати південь і КримПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:01

Актор із серіалу Дивні дива зробив камінг-аут: "Я більше схожий на Вілла, ніж думав"Відео

18:54

У російських військових є спільники: в Укренерго назвали винних в атаках на енергосистему УкраїниВідео

18:47

Україну чекає найхолодніший тиждень: синоптик назвав дати "рекордних" морозівВідео

18:28

"Закидання ворога трупами": РФ може оголосити масову мобілізацію - ЕйдманВідео

Реклама
18:12

Найсмачніші пампушки з зеленню: фірмовий рецепт, який виходить у всіх ​Відео

18:07

"Дуже драматичний рік": астролог назвала 3 найбільш нестерпних місяці для України в 2023 роціВідео

18:05

"Киця за помаранчевою вуаллю": Христину Асмус заклювали за голий зад і порівняли з Волочковою

17:47

Жданов відверто розповів, наскільки ймовірний сценарій повторної спроби Росії взяти КиївВідео

17:24

"Знищили всі HIMARS": у ЗСУ відповіли на дикий фейк РФ про "відплату за Макіївку"Відео

17:21

Чому не можна нікому чіпати гудзики 10 січня: прикмети та заборони дняВідео

16:52

Коштує копійки, а результат на мільйон: навіщо люди вливають 2 склянки оцту в унітаз

16:49

Принц Гаррі зізнався у вбивстві: "Присоромленим я себе не відчуваю"

16:42

Чому 9 січня не можна нікому чіпати ножі і ходити босоніж: прикмети і важливі заборони дняВідео

16:41

Жданов розповів, як ЗСУ можуть загнати росіян у вогневий мішок та звільнити КримВідео

16:36

У ближньому бою перебили десятки росіян: під Бахмутом прикордонники захопили опорник РФВідео

Реклама
16:13

"Путін нічого не віддасть добровільно": експерт назвав результат війни в УкраїніВідео

16:09

Окупанти готують новий наступ, але не з Білорусі: в ГУР назвали терміни та напрямок

15:54

Передача німецьких танків Leopard ЗСУ: у Бундестазі розкрили ймовірний планВідео

15:53

74-річна Мей Маск показала всьому світові своє обличчя без макіяжу: "Я не посміла!"

15:33

"Цар щурів сховається в бункері": у РФ планують смерть Путіна - екстрасенсВідео

15:31

"Будуть у зоні вогневого ураження": Жданов розповів про бої ЗСУ з окупантами на території РосіїВідео

14:59

Від них неможливо відірватися: рецепт смачних дерунів з божевільною начинкоюВідео

14:29

Загроза нових бомбардувань: у ГУР назвали ймовірну дату ракетного удару РФВідео

13:56

Українська зірка серіалу Вікінги Кетрін Винник похвалилася пишним бюстом нарозхрист

13:49

Імовірність - 70%: у 2023 році Україна здобуде перемогу у війні - соціологВідео

13:43

ЗСУ підуть вперед: у розвідці назвали напрямок контрнаступуВідео

13:42

"Спочатку будуть масові заворушення": Ейдман розповів про найближче майбутнє Росії

13:00

Гороскоп на завтра 9 січня 2023: Овнам - купа роботи, Дівам - яскраві емоції, а Рибам - команда

12:55

Штурм і ближній бій: десантники ЗСУ вибили окупантів з позицій під БахмутомВідео

12:35

РФ змінила тактику запуску ракет по Україні: Данілов розкрив деталі

12:32

Потужний приліт по гуртожитку окупантів: у Рубіжному підірвали базу РФ разом з мобілізованимиВідео

12:28

"На боці моїх братів": відомий російський актор хоче воювати за Україну

12:00

Путін цього року програє війну, Росію чекає розкол еліт і смута - Ейдман

11:50

Зажмурився під Новий рік: в Україні ліквідовували "майора Грома"

11:50

РФ кине мобілізованих у наступ в Україні: у розвідці назвали терміниВідео

Реклама
11:47

Ситуація під Кремінною: окупанти "просідають", тому перекидають сили з-під Бахмута - ГайдайВідео

11:44

"Лицемірна пристосуванка": зрадниця Ані Лорак поностальгувала про зйомки в УкраїніВідео

11:01

"Де мої нагороди?": Лоліта накинулася на ЗеленськогоВідео

10:59

"Вали його, впав": снайпер ЗСУ знищив російського окупанта одним постріломВідео

10:37

Чому Україні не дозволять здобути швидку перемогу над РФ: експерт дав відповідьВідео

10:34

ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської коси: абсолютного контролю немає ні в когоВідео

10:11

Не від хорошого життя: навіщо в СРСР двері обшивали дермантином

10:00

Коли Хрещення 2023 - дата свята Водохреще 2023 і традиції

09:58

ЗСУ готують великий контрнаступ: у британській розвідці назвали напрямкиВідео

09:37

РФ хоче нав'язати Україні корейський варіант врегулювання війни: Данілов пояснив, що це означає

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти