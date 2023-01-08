"Більше площі Британії": Росія перетворила Україну на найбільше у світі мінне поле - Шмигаль

Шмигаль також наголосив на необхідності збереження санкцій проти Росії та допомоги Україні.

Денис Шмигаль / УНІАН, скріншот

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія створила в Україні найбільше в світі мінне поле.

В інтерв'ю південнокорейському агентству Yonhap прем'єр сказав, що повномасштабне вторгнення РФ призвело до утворення в Україні найбільшого в світі мінного поля площею 250 тисяч квадратних кілометрів.

"Зараз це найбільше мінне поле в світі, що не тільки ускладнює людям поїздки, а й тягне за собою серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з основних галузей економіки України", – зазначив Шмигаль.

250 тисяч квадратних кілометрів - це більше не тільки площі Корейського півострова (близько 221 000 км2), але і площі Лаосу або Румунії (близько 238 000 км2) і Великобританії (близько 244 000).

Шмигаль також наголосив на необхідності збереження санкцій проти Росії та допомоги Україні.

"Я добре розумію, що Південна Корея об'єднує зусилля з Україною і йде в тому ж напрямку. Я також глибоко вдячний за велику гуманітарну допомогу, яку ви надали", - підсумував український прем'єр.

При цьому у виданні зазначають, що уряд Південної Кореї виділив Україні 100 мільйонів доларів допомоги.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах. Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості, зазначив Подоляк.

Також Подоляк раніше зазначав, що російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються над українцями, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів. Радник голови ОП підкреслив, що Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ.

А Сергій Лавров пізніше зробив черговий словесний кульбіт і заявив - мовляв, нібито Москва ніколи не виходила на офіційний Київ з пропозицією про мирні переговори, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

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