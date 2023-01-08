Як каже військовий експерт Олег Жданов, є три найбільш ймовірних сценаріїв кінця україно-російської війни.

Військовий експерт розповів, скільки є сценаріїв закінчення війни / Колаж фото УНІАН

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду заявив, що вихід ЗСУ на кордони України зразка 1991 року не поставить крапку у війні. Її поставить тільки крах путінського режиму в Росії.

"Крапкою у війні стане зміна правлячого режиму в Росії. Однак це дасть лише перепочинок на кілька десятиліть, максимум на сто років. Глобальною геополітичною перемогою стане розвал Росії. Інакше в Росії не переживуть поразки, з часом російський шовінізм все одно вилізе назовні і переможе, і росіяни все одно будуватимуть імперію. Не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра. [ ... ] Наш вихід на кордони 1991 року без зміни політичного режиму в Росії, означатиме варіант Ізраїлю, тобто вогневий вплив з боку РФ на Україну триватиме нескінченно", − сказав він.

Якщо ситуація складеться таким чином, то Україні доведеться використовувати досвід Північного Кіпру, вважає експерт.

"У цьому випадку питання можна буде тимчасово вирішити за допомогою миротворчого контингенту військ ООН. Це буде варіант Північного Кіпру - поділ протиборчих сторін, коли солдат ООН стоїть на кордоні між Україною і Росією. [...]. Якщо в Росії політичний режим зміниться на більш демократичний і ліберальний, стане можливим підписання Угоди про спільне співіснування. Але російська армія все одно потихеньку буде відновлюватися, і рано чи пізно в Росії прийдуть до того, що "Україна – це споконвічно російські землі", хоч це і не так", − сказав він.

Як каже Жданов, є три найбільш ймовірних сценаріїв кінця україно-російської війни.

"По суті, є три варіанти закінчення війни: або заморожений конфлікт низької інтенсивності (можливо також поділ військами ООН двох протиборчих сторін), або підписання угоди (але це відкладена війна), або розвал Росії (це буде остаточною перемогою)", − сказав він.

Коли РФ може розпастися - прогнози експертів

Раніше дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр в Москві припиняє реально управляти ними. Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і Росію чекатиме парад суверенітетів.

Також Огризко робив прогноз, що новий 2023 рік буде досить турбулентним для країни-агресора Росії. З диктатором Володимиром Путіним мало хто захоче спілкуватися в цивілізованому світі, а всередині країни йому можуть почати шукати заміну.

У той же час ексголова Луганської ВЦА, ексзаступник міністра з питань от і ВПО Георгій Тука говорив, що більшість політиків на Заході панічно бояться неконтрольованого поширення зброї масового ураження в результаті поразки Росії і розпаду її на складові частини. Це і є той фактор, який досі стримує процес надання Україні військової допомоги.

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