Україна не зупиниться, поки війська РФ не підуть: Данілов анонсував "сюрпризи" для ворога

В України є своя потужна ракетна програма, нищівний удар по крейсеру "Москва" тому доказ, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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Данілов нагадав, як ракета Нептун потопила крейсер "Москва" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, РНБО

Росіянам треба боятися не тільки ракет від Великобританії, а й української зброї. Україна готує сюрпризи для країни-агресора Росії. Держава буде боротися, доки окупанти не підуть. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі 24 каналу він сказав про те, що в Росії повинні боятися не тільки британських ракет, а й українських. Україна має власне виробництво потужних ракет, і потоплення крейсера "Москва" є тому доказом.

За його словами, Київ готує сюрпризи для РФ. Україна боротиметься, доки російські окупанти не підуть.

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"Росіяни можуть боятися не тільки ракет, які нам надала Великобританія. Чи продовжуємо ми готувати "сюрпризи"? Звичайно, ми готуємося. Доки вони не підуть з нашої території, ми не зупинимося. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно", - підкреслив Олексій Данілов.

Британія передає Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Журналісти CNN 11 травня з посиланням на власні джерела повідомили про передачу Україні від Великої Британії далекобійних ракет Storm Shadow.

Така зброя стане в нагоді ЗСУ під час контрнаступу. Україна гарантувала Британії незастосування ракет по території Росії.

Пізніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підтвердив інформацію, згідно з якою Україна отримає Storm Shadow.

За його словами, ЗСУ продемонстрували ефективні дії в обороні, а ракети допоможуть вигнати російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро назвав ракети Storm Shadow зброєю, яка допоможе досягти перемог на фронті.

Якщо подивитися на опубліковану ним карту можна зробити висновок, що дальність пуску Storm Shadow дозволяє наносити удари по Кримському мосту, окупантах РФ в Україні, по території Росії і по підконтрольній Москві Білорусі.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як Україна ракетами Storm Shadow потопить Чорноморський флот

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