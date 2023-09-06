У Запоріжжі пролунав вибух: РФ вдарила по цивільному об'єкту, є постраждалі

У середу, 6 вересня, у місті Запоріжжя пролунав потужний вибух. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Є постраждалі.
Повітряні сили раніше попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. У Запорізькій області, на Сході та на Півдні країни була оголошена тривога.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у Telegram, що о 10:24 російські окупанти завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя.
Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури.
Відомо про двох постраждалих осіб. Це працівники підприємства.
На місці працюють відповідні служби.
Нічна атака РФ на Україну
Рано вранці 6 вересня у Києві пролунали вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
У столиці уламки ракети впали на торгове підприємство. Сталося загоряння. Жертв і постраждалих не виявлено.
Також вночі 6 вересня російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. Внаслідок атаки загинула людина - співробітник агропідприємства. Він отримав важкі поранення і помер у лікарні.
У кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі, зокрема, дрони, крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 і одна балістична ракета "Іскандер-М". Було знищено 23 повітряні цілі.
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