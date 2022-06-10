"Поповнили запас боєприпасів": військовий експерт попередив про нові ракетні удари з Чорного моря

Військовий експерт попередив про нові ракетні удари з Чорного моря / колаж фото Вікіпедія

Оскільки приблизно тиждень тому в анексований півострів Крим російські окупанти звезли з УСІХ складів і арсеналів відносно велику партію крилатих ракет моделі "Калібр", то для жителів українського Причорномор'я різко зросла небезпека ракетних ударів. З такою заявою виступив відомий військовий експерт Олександр Коваленко В ефірі єдиного телемарафону в частині ТСН.

"Запас вони поповнили, він у них є, тому загроза дуже висока саме ракетних ударів", — говорить він.

Коваленко каже - не варто сподіватися, що ракети "Калібр" в запасі у російських агресорів скоро закінчаться.

"Чому вони ніколи не закінчаться? Адже в будь-якій військовій доктрині є таке розуміння, як "НЗ" — недоторканний запас. Його зберігають на якісь критичні моменти. Якщо говорити про крилаті ракети "Калібр", їх звозять з усієї країни і використовують вже не так часто, як, наприклад, в лютому-березні", – говорить він.

Коваленко прямо каже-ракети" Калібр " цілком здатні обходити систему українського ППО. І тому - то їх збивати у ЗСУ не так і багато шансів..

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що пускові установки з ракетами " Гарпун"- зброя, яка в руках ЗСУ буде важливою загрозою для російських кораблів (оскільки тепер ті не зможуть підійти до українських берегів).

"Якщо нам дадуть до них оперативно-тактичну ракету - вона туди теж підходить, це універсальні пускові установки, - тоді дальність може бути до 300 км. Висока точність і дальність стрільби буде дозволяти нам у глибині окупованих противником територій наносити вогневі удари по скупчень військ, за матеріальним запасам, за запасами боєприпасів. Це дає величезну перевагу в вогневому плані", - пояснив він.

До цього військовий експерт Антон Міхненко заявив про те, що російські агресори в ході війни проти України на даний момент вже використовували більше половини запасу крилатих ракет.

Проте для ЗСУ все одно вкрай важливо не допускати, щоб передові частини окупантів регулярно отримували поповнення ракетних боєприпасів.

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