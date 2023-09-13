РФ змінила тактику ударів дронами: у ЗСУ назвали пріоритетні цілі окупантів

Окупанти почали використовувати більше дронів під час кожної атаки, і запускають їх такими шляхами, щоб приглушити звук.

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РФ змінила тактику ударів дронами/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

Російські загарбники змінили тактику ударів безпілотниками по Україні. Вони почали застосовувати більше дронів-камікадзе під час атак. При цьому в пріоритеті для окупантів залишається інфраструктура портів.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, загарбники обрали тактику щільних атак дронами. Таким чином вороги намагаються не дати перепочити протиповітряній обороні та населенню.

Так, якщо раніше загарбники запускали 25 безпілотних літальних апарати, то сьогодні, 13 вересня, країна-агресорка вдарила по Одеській області, використавши 38 дронів.

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Противник, зокрема, запускає дрони по акваторії Чорного моря, де приглушується звук. Також загарбники запускають безпілотники вздовж кордону.

"Ворог потужно збільшив кількість дронів для атаки. Це говорить про те, що він залишає в пріоритеті удари по портовій інфраструктурі. І Цієї ночі були уражені стоянки вантажного транспорту, який є учасником логістичної структури", – заявила Гуменюк.

Вона додала, що було атаковане також зерно, яке повинно було йти на експорт у межах "зернової угоди". Гуменюк зазначила, що окупанти таким чином хочуть зайняти місце України у "зерновій ініціативі".

Атака окупантів по Одещині 13 вересня

У ніч на 13 вересня РФ атакувала Одещину. Була пошкоджена припортова та інша цивільна інфраструктура, спалахнула пожежа. Шестеро людей постраждали: три людини у важкому і три у стані середньої тяжкості доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога.

Пізніше стало відомо, що 7 людей постраждали. Серед постраждалих – шість водіїв вантажівок і один місцевий житель. Всі поранені госпіталізовані, один з водіїв перебуває у вкрай важкому стані.

У ЗСУ розкрили цілі ворога на Одещині. Сили оборони зуміли збити 84% цілей, запущених ворогом. Втім, "прильотів" не вдалося уникнути. Зокрема, і через займання від уламків збитих російсько-іранських БпЛА. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багато вантажних автомобілів, які стояли біля портів в очікувані завантаження.

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