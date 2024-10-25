Росія випустила по Україні 63 "Шахеди": скільки з них збила ППО

Російські безпілотники збивали в 12 областях України.

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Атака дронів РФ / колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

Головні тези:

РФ запустила по України 63 ударні БпЛА

36 ворожих БпЛА вдалось збити

16 безпілотників РФ локаційно втрачено

У ніч на 25 жовтня країна-агресорка Росія атакувала Україну 63-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що напрямками пусків були: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, Полтавській та областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині", - йдеться в повідомленні.

Робота ППО / фото: Повітряні сили

В Повітряних силах також додали, що 16 російських безпілотників локаційно втрачено.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 25 жовтня російські окупанти запустили по Києву ударні дрони. Це була вже п'ятнадцята повітряна атака на столицю за цей місяць. У Києві та області двічі за ніч працювала протиповітряна оборона.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у ніч на 25 жовтня повідомив, що росіяни атакували КАБами село Черкаська Лозова. Внаслідок удару там загорілась трава на відкритій території.

Мер Харкова Ігор Терехов на вечір 22 жовтня повідомив, що російські окупанти завдали масштабних ударів керованими авіабомбами по Харкову. На місці одного із ударів - зафіксовано пожежу.

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