Російські ракети вдарили по Вінничині: є постраждалі - Повітряні сили ЗСУ

У Вінницькій області пролунали вибухи, є постраждалі / ua.depositphotos.com/

У ЗСУ підтвердили "прильоти" по території Вінницької області. Російські ракети вдарили по декількох військових об'єктах. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Внаслідок ракетних ударів постраждали люди.

"На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Поки невідомо, скільки саме людей постраждали та чи є загиблі.

Слід зазначити, що станом на 22:52 в області був зафіксований збій системи оповіщення про ракетну небезпеку. Поки причини цього невідомі, їх встановлюють.

Нагадаємо, увечері 7 серпня на території України почали лунати сирени, які попереджають про загрозу ракетних ударів. Згодом з'явилася інформація про те, що українці чули вибухи одразу в чотирьох областях: Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

Повідомляється, що на момент повідомлення про вибухи, тривога була оголошена лише у Вінницькій області.

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