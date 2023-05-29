Путін зібрався у вересні провести 'вибори' в українських областях

Російський диктатор хоче провести "вибори" на "нових російських регіонах".

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Путін хоче провести "вибори" на окупованих територіях / колаж: Главред, фото:ua.depositphotos.com, скріншот: Telegram

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє чотирьом новим, нібито "російським регіонам", які окупувала країна-агресорка Росія, встановлювати особливості проведення виборів.

Так звані "вибори" диктатор хоче провести на окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та ДНР, ЛНР.

"Нові норми регулюють відносини, пов'язані із проведенням виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, які у вересні цього року вперше візьмуть участь у єдиному дні голосування", - пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Законом передбачено можливість створити виборчі дільниці за межами цих регіонів. Також уточнюється, що громадяни під час голосування зможуть використати не лише паспорт, а й інші документи, які його замінюють.

Нагадаємо, що Путін видав абсурдну заяву про війну в Україні. Президент країни-агресорки Росії виправдовує вторгнення до України. Він знову заявив, що "СВО" він намагається зупинити "війну проти свого народу", яка триває 9-й рік.

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