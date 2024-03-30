Росія зробила ракету Х-101 вдвічі небезпечнішою: які загрози для України

Друга бойова частина має вражаючі елементи кубічної форми. Зазвичай такі елементи використовуються у зенітних ракетах.

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Росія модернізувала ракету Х-101 / колаж: Главред, фото: ДСНС, defence-ua

Військовий портал повідомив, що країна-агресорка Росія розпочала виробництво оновленої версії крилатої ракети Х-101. Вона тепер оснащена двома бойовими частинами замість однієї - це робить її вдвічі небезпечнішою.

Зазначається, що про модернізацію вперше повідомили у січні 2024 року під час візиту очільника міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство МКБ "Радуга", де виробляють ці крилаті ракети, передає Defence Express.

Вага попередньої бойової частини складала близько 400 кг. Проте нова версія ракети Х-101 має дві окремі бойові частини загальною вагою 800 кг.

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Водночас друга бойова частина має вражаючі елементи кубічної форми. Зазвичай такі елементи використовуються у зенітних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях мають значний вражаючий ефект проти людей.

"Встановлення додаткової бойової частини на додачу до звичайної осколково-фугасної відбулось завдяки зменшенню розміру паливного бака. Що означає зменшення дальності польоту Х-101, але у випадку зменшення показника з 5500 км до умовних 2250 км (скоріше - менше) це не має великого значення", - йдеться у повідомленні.

Про модернізацію ракети також повідомив Telegram-канал "Полковник ГШ". Там стверджують, що друга бойова частина ракети має елементи ураження у вигляді сталевих фрагментів.

Модернізована ракета Х-101 / скріншот: t.me/war_home

Що відомо про ракету Х-101 Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія. За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Х-101, яка не долетіла до України, вбила і поранила десятки росіян. Стали відомі подробиці падіння в Воронезькій області ракети, яку російські окупанти запускали по Україні. В результаті інциденту загинули 11 осіб.

Експерт попередив, як часто РФ може атакувати "Цирконами". Росія може накопичувати ракети та відповідно інтенсивніше їх використовувати, проте не так потужно, як би вона хотіла. Українські фахівці досліджуюють уламки.

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