УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія "промацує" маршрути до АЕС. Що показала остання атака на Україну

Яна Ставська
26 вересня 2024, 16:18
105
Росія накопичує крилаті ракети на аеродромах.
Росія
РФ готується до нового осіннього ракетного терору / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У ніч проти четверга, 26 вересня, Росія випустила близько 80 "Шахедів" по Україні і до десятка ракет різного типу. Тільки у Києві цю атаку відбивали практично всю ніч. На ранок — під час оголошення тривоги — вибухи прогриміли у Києві та Старокостянтинові, останній потрапив під удар "Кинджалів".

Главред розбирався, що незвичного було під час цієї атаки і чого чекати найближчим часом.

ППО 26 вересня працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

відео дня

Згідно з даними Повітряних сил, РФ застосувала 2 ракети "невстановленого типу" з Бєлгородської області і 4 керовані авіаракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Пуск "Шахедів" фіксувався військовими одразу з трьох російських міст — Приморсько-Ахтарськ, Орел і Курськ.

Росія по-новому використовує "Шахеди" - до чого тут Старлінк

Нещодавно у зведеннях військових почала все частіше зʼявлятися інформація про повернення деяких ударних дронів-камікадзе назад в Росію.

Аналітики припускають, що Росія могла переобладнати деякі "Шахеди" під розвідувальні. Тобто тепер масований пуск цих БПЛА має на меті не тільки виснаження ресурсів ППО, а й збір розвідданих і фактично ураження цим дроном навіть рухомих цілей.

До прикладу, Defense Express дізналося, що один з останніх збитих "Шахедів" був обладнаний супутниковим терміналом Starlink.

"Мова йде про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення "Шахеда", в першу чергу, на розвідувальний засіб", — пояснюють експерти.

За їхніми словами, завдяки "Старлінк" у РФ можуть використати "Шахед" у ролі далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки за рахунок додаткової камери.

Росія
Уламки "Шахеда" зі Старлінком / Фото: Defense Express

Путін підвищує ставки. Росіяни прокладають маршрути БПЛА через АЕС

А проте не тільки модернізація росіянами іранських "Шахедів" викликає запитання, а й уже третя за рахунком спроба РФ "зімітувати" атаку на безпосередньо обʼєкти атомних електростанцій.

Під час цієї атаки, 26 вересня, було виявлено проліт "Шахеда" над промисловим майданчиком Рівненської АЕС "на критично низькій висоті". Нагадаємо, до цього вже двічі протягом вересня "Шахеди" літали над Хмельницькою АЕС.

В Енергоатомі переконані, що це - зумисні дії окупантів.

"Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними", – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

До слова, те, що Росія готує удари по українських АЕС, уже підтверджувала українська розвідка. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, наголошував, що РФ фотографувала обʼєкти атомної генерації за допомогою китайських супутників.

За його словами, ідеться про три атомні електростанції. Однак РФ, імовірно, атакуватиме не безпосередньо ядерний обʼєкт, а обладнання, яке забезпечує стабільне електроживлення АЕС.

Ця атака остання за місяць?

Попри те, що нічна атака 26 вересня задіяла чималі ресурси окупантів і відбувалася фактично наприкінці вересня, є усі підстави підозрювати, що це не останній повітряний "наліт" з боку Росії цього місяця.

Ще 19 вересня аналітики фіксували масштабне накопичення крилатих ракет на авіабазах стратегічної авіації Оленья і Енгельс-2.

Також варто враховувати, що Іран міг поставити Росії до 200 своїх балістичних ракет, чим посилив спроможності росіян до нового ракетного терору.

На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, у разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку з залученням і ракет, і дронів.

"Є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА для атаки на українські АЕС", — поділився він.

Загалом, як зауважують західні оглядачі, російські обстріли восени-2024 триватимуть і, ймовірно, стануть більш масованими ближче до опалювального сезону та зі збільшенням навантаження на енергетику.

Хто такий Олег Катков

Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року.

Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України.

Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ ПВО Володимир Зеленський АЭС вибух війна Росії та України ракетний удар атака дронів
Реклама

Головне за день

Росія "промацує" маршрути до АЕС. Що показала остання атака на Україну

Росія "промацує" маршрути до АЕС. Що показала остання атака на Україну

16:18 Україна
РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку: у ЗСУ заявили про нові штурми

РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку: у ЗСУ заявили про нові штурми

16:13 Україна
Скільки ракет потрібно ЗСУ, щоб знищити військові об'єкти РФ: Жданов розкрив деталі

Скільки ракет потрібно ЗСУ, щоб знищити військові об'єкти РФ: Жданов розкрив деталі

14:55 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі 37631

Оголошено штормове попередження: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря 8021

Неймовірно сильний шторм: Україну атакувала майже 8-бальна буря

Справжні лідери: у які дні народжуються сильні характером жінки 5602

Справжні лідери: у які дні народжуються сильні характером жінки

Путін змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні: що відомо 4519

Путін змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні: що відомо

Останні новини

16:58

Не відшукає навіть досвідчений хакер: як стовідсотково видалити історію пошуку в Гугл

16:50

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

16:23

Безвідповідальна поведінка: в ЄС відповіли на ядерну загрозу РФ - The Guardian

16:18

Росія "промацує" маршрути до АЕС. Що показала остання атака на Україну

16:13

РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку: у ЗСУ заявили про нові штурми

Україні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - ЖдановУкраїні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - Жданов
16:00

Дитина їсть руками: нутриціолог назвав топ-5 причин, чому це корисно для малечі

15:32

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогніВідео

15:27

Що означає "обоє рябоє": якими милозвучними фразеологізмами можна замінити цей вислівВідео

15:24

Снарядний голод армії РФ буде забезпечений: ЗСУ можуть "зламати" ворога - Жданов

Реклама
15:04

4 проблеми, які можуть завадити якісній підготовці до НМТ новини компанії

14:55

Скільки ракет потрібно ЗСУ, щоб знищити військові об'єкти РФ: Жданов розкрив деталі

14:55

Зустріч Зеленського з Байденом тет-а-тет: відомо, про що вони говоритимуть

14:52

Як уберегти троянди від заморозків: казковий результат навесні гарантованийВідео

14:30

Засвітився в Києві: втікач Олег Винник повернувся в Україну - блогер

14:26

Чоловік півстоліття чекав на смертну кару, але суд його виправдав - що сталось

14:23

Це вперше: США надали Україні касетні JSOW до F-16, куди битимуть

14:18

Наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках: Жданов назвав причину

14:07

Не великими котами: як насправді кішки бачать своїх господарів - точна відповідьВідео

13:53

Наступна атака буде потужнішою: Гетьман попередив українців про масований удар РФ

13:44

Жінка вигадала незвичне ім’я для своєї дитини, але люди її не зрозуміли

Реклама
13:32

Росія сьогодні зранку випустила три "Кинджали" по Старокостянтинову: деталі

13:26

За такий шніцель вас носитимуть на руках - вийде смачніше, ніж у рестораніВідео

13:10

США оголосили про надання Україні допомоги на суму $7,9 млрд: Зеленський зробив заяву

13:04

Яка монета першою торкнеться дна: складна загадка для найуважніших

12:59

У Пентагоні хочуть надати Україні боєприпаси з білим фосфором: Білий дім проти - ЗМІ

12:50

Це була не ППО: у КМВА прокоментували гучний звук у Києві одночасно з тривогою

12:37

Для найкращого урожаю: де правильно садити малину - популярна помилкаВідео

12:23

"Я розбила серце свого колишнього": Настя Каменських приголомшила фанатів

12:21

РФ атакувала енергообʼєкти в кількох областях: чи будуть вимикати світло

12:21

"РФ втратила дуже багато": Розумний сказав, хто може створити альтернативу ПутінуВідео

11:47

Не підлетить на кілометр: як ефективно захистити дім від молі - перевірений засіб

11:40

"Нічого нового": у WSJ розкрили, чому план перемоги України "не вразив" Білий дім

11:34

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Драконам - важкі часи, Свиням - щасливий день

11:22

Загадкова споруда біля Кримського мосту: у ВМС припустили, що будує РФ

11:10

Нові пуски "Кинджалів": РФ б'є ракетами по Старокостянтинову

11:07

"Ці тижні й місяці стають вирішальними": прем'єр Британії зробив заяву про війну в Україні

11:07

Можна залишитись без урожаю: які дерева не можна садити поруч - повний списокВідео

10:46

РФ та Китай вироблятимуть ударні БПЛА проти України: у США панікують - Reuters

10:33

"Дуже скрутне становище": боєць "Осман" сказав, чи загрожує ЗСУ котел під Вугледаром

10:22

Дозвіл на удари вглиб РФ: чи справді Путін почне війну з НАТО - РозумнийВідео

Реклама
10:06

Як швидко очистити котел від нагару та смоли: простий і геніальний спосібВідео

10:04

РФ запустила "Кинджали": у Києві та Старокостянтинові було чути вибухиФото

09:52

Розірвала домовленості: Крістіна Орбакайте відмовилася виступати з російським співаком-путіністом

09:29

РФ масовано запустила дрони та ракети по Україні: лунали потужні вибухи у 14 областяхФото

09:11

"Робить брудні маленькі випади": Трамп "накинувся" із критикою на Зеленського

09:03

Корисний, але забутий: що означає "таємний" символ на панелі приладів автоВідео

08:34

РФ атакувала інфраструктуру, частина українців залишилася без світла: що відомоФото

08:20

Чи застосує РФ ядерну зброю: в ISW назвали реальні наміри Путіна

08:10

Про Трампа і тонку дипломатію з нимПогляд

08:10

Росія підвищуватиме інтенсивність атак по містах: названо ключову датуПогляд

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти