Росія "промацує" маршрути до АЕС. Що показала остання атака на Україну

Росія накопичує крилаті ракети на аеродромах.

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РФ готується до нового осіннього ракетного терору / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У ніч проти четверга, 26 вересня, Росія випустила близько 80 "Шахедів" по Україні і до десятка ракет різного типу. Тільки у Києві цю атаку відбивали практично всю ніч. На ранок — під час оголошення тривоги — вибухи прогриміли у Києві та Старокостянтинові, останній потрапив під удар "Кинджалів".

Главред розбирався, що незвичного було під час цієї атаки і чого чекати найближчим часом.

ППО 26 вересня працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

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Згідно з даними Повітряних сил, РФ застосувала 2 ракети "невстановленого типу" з Бєлгородської області і 4 керовані авіаракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Пуск "Шахедів" фіксувався військовими одразу з трьох російських міст — Приморсько-Ахтарськ, Орел і Курськ.

Росія по-новому використовує "Шахеди" - до чого тут Старлінк

Нещодавно у зведеннях військових почала все частіше зʼявлятися інформація про повернення деяких ударних дронів-камікадзе назад в Росію.

Аналітики припускають, що Росія могла переобладнати деякі "Шахеди" під розвідувальні. Тобто тепер масований пуск цих БПЛА має на меті не тільки виснаження ресурсів ППО, а й збір розвідданих і фактично ураження цим дроном навіть рухомих цілей.

До прикладу, Defense Express дізналося, що один з останніх збитих "Шахедів" був обладнаний супутниковим терміналом Starlink.

"Мова йде про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення "Шахеда", в першу чергу, на розвідувальний засіб", — пояснюють експерти.

За їхніми словами, завдяки "Старлінк" у РФ можуть використати "Шахед" у ролі далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки за рахунок додаткової камери.

Уламки "Шахеда" зі Старлінком / Фото: Defense Express

Путін підвищує ставки. Росіяни прокладають маршрути БПЛА через АЕС

А проте не тільки модернізація росіянами іранських "Шахедів" викликає запитання, а й уже третя за рахунком спроба РФ "зімітувати" атаку на безпосередньо обʼєкти атомних електростанцій.

Під час цієї атаки, 26 вересня, було виявлено проліт "Шахеда" над промисловим майданчиком Рівненської АЕС "на критично низькій висоті". Нагадаємо, до цього вже двічі протягом вересня "Шахеди" літали над Хмельницькою АЕС.

В Енергоатомі переконані, що це - зумисні дії окупантів.

"Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними", – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

До слова, те, що Росія готує удари по українських АЕС, уже підтверджувала українська розвідка. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, наголошував, що РФ фотографувала обʼєкти атомної генерації за допомогою китайських супутників.

За його словами, ідеться про три атомні електростанції. Однак РФ, імовірно, атакуватиме не безпосередньо ядерний обʼєкт, а обладнання, яке забезпечує стабільне електроживлення АЕС.

Ця атака остання за місяць?

Попри те, що нічна атака 26 вересня задіяла чималі ресурси окупантів і відбувалася фактично наприкінці вересня, є усі підстави підозрювати, що це не останній повітряний "наліт" з боку Росії цього місяця.

Ще 19 вересня аналітики фіксували масштабне накопичення крилатих ракет на авіабазах стратегічної авіації Оленья і Енгельс-2.

Також варто враховувати, що Іран міг поставити Росії до 200 своїх балістичних ракет, чим посилив спроможності росіян до нового ракетного терору.

На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, у разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку з залученням і ракет, і дронів.

"Є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА для атаки на українські АЕС", — поділився він.

Загалом, як зауважують західні оглядачі, російські обстріли восени-2024 триватимуть і, ймовірно, стануть більш масованими ближче до опалювального сезону та зі збільшенням навантаження на енергетику.

Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

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