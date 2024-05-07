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Росія атакує вночі: у ЗСУ розкрили підготовку РФ до масованого удару по Україні

Яна Ставська
7 травня 2024, 18:35оновлено 7 травня, 19:19
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Громадян просять дотримуватися правил безпеки - зокрема реагувати на повітряні тривоги.
Росія атакує вночі: у ЗСУ розкрили підготовку РФ до масованого удару по Україні
Повітряна тривога в Україні - РФ готується до нових ударів / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео, Сили оборони Півдня

Російські окупанти завдають масованих ударів по Україні переважно вночі. Наступну атаку ворога варто чекати "будь-якого дня", висловився в ефірі Київ24 речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, нічними пусками ракет і дронів країна-агресорка сподівається ускладнити роботу нашим протиповітряним військам.

"Переважно ми це бачимо вночі, бо ворог розраховує на те, що саме у цю пору доби важче працювати нашим силам ППО. Однак ми бачимо, що навіть уночі досить гарні результати. Так, є, звичайно, проблеми з дефіцитом систем протиповітряної оборони, які протистоять, зокрема, таким ракетам, як "Кинджал", - повідомив Євлаш.

відео дня

Євлаш закликав громадян не розслаблятися і реагувати на повітряні тривоги найближчими днями.

"Варто бути готовими у будь-який день. Незалежно від того, чи це 7 травня, чи 9-те. Зараз багато довкола цих дат іде дискусій. Варто пильнувати і памʼятати, з ким ми маємо справу", - додав речник Повітряних сил.

Вибухи в Україні - Росія готується до нових ударів

Найімовірніше, ворог планує і готується до проведення наступних атак, повідомляли у Повітряних силах. Зокрема, ворог знову активізувався, почавши менше використовувати своїх ракет різних типів, щоб їх накопичити.

У США вважають, що Росія завдає нових ударів по Україні, насамперед намагаючись завадити перекиданню західного озброєння на передову. Агресивна тактика РФ триватиме, а війна найближчим часом навряд чи закінчиться, прогнозує директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

Як писав The New York Times, російські окупанти, імовірно, змінили підхід до терористичних ударів по Україні, на що вказує атака касетними боєприпасами середмістя Одеси. На думку журналістів, відтепер Росія намагатиметься завдати цивільному населенню ще більше страждань - включно з ударами по критичній інфраструктурі.

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

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