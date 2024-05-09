Росія атакувала Україну найновішою Х-101: експерт розкрив, що це означає

Російські окупанти під час атаки на Київ у ніч на 8 травня використали Х-101, яка була виготовлена у другому кварталі 2024 року, тобто, фактично "з конвеєра", зауважив у своїй колонці військовий аналітик Сергій Згурець.
Друга особливість цієї ракети полягає в тому, що на ній стояла подвійна бойова частина.
"Інакше кажучи, на додачу до основної бойової частини вагою 450 кг, в ракеті була додаткова бойова частина вагою 350 кг. Такі ракети з подвійною бойовою частиною росіяни почали застосовувати з березня", - поділився Згурець.відео дня
Це вказує на те, що окупанти почали шукати варіанти більш ефективного удару по наших обʼєктах, вважає він.
"Ракета Х-101 була збита нашим комплексом ППО і на цьому тлі знову постає питання про посилення можливостей нашої протиповітряної оборони", - підсумував експерт.
Масований удар по Україні 8 травня - головне
У середу, 8 травня, російська окупаційна армія вкотре жорстоко атакувала Харків. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що вибухи лунали в житловому районі міста.
У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів і ударними БПЛА по території України. Атакували зокрема й столицю - Київ. Повітряна тривога тривала понад три години.
Під удар потрапили енергооб'єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.
Зокрема, РФ атакувала газосховище на Львівщині. Також ракети РФ вдарили по теплостанції в Чевроноградському районі.
У зв'язку з обстрілами Росії в Україні сьогодні, 8 травня, масово вимикатимуть світло . В "Укренерго" зазначили, що це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.
Хто такий Сергій Згурець
Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.
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