'Росії не вистачає резервів': ЗСУ контрнаступають та виснажують окупантів - ISW

ЗСУ вступали у бій проти переважаючих російських сил, але завдавали їм великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.

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ЗСУ успішно контрнаступають / колаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 окрема механізована бригада

В Інституті вивчення війни повідомили, що українські військові цілеспрямовано проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені російські резерви.

У звіті ISW за даними експертів йдеться, що російським силам значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити. Аналітики ISW також раніше зазначали, що ЗСУ вступали у бій проти переважаючих російських сил, але завдавали їм великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.

Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг також зазначив, що доти, доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, "стає можливим придушувати здатність Росії навчати достатню кількість нових військ".

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Головні висновки аналітиків ISW

Російські джерела продовжували обговорювати масштабні українські наземні операції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Супутникові знімки, опубліковані 18 жовтня, дозволяють припустити, що внаслідок удару ATACMS по аеродрому Луганська 17 жовтня було пошкоджено кілька гелікоптерів.

19 жовтня українські офіційні особи повідомили, що українські сили за останні десять днів збили п'ять російських літаків у Донецькій області.

ВСУ 19 жовтня просунулися на південь від Бахмута і в Запорізькій області на тлі контрнаступних операцій, що продовжуються.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі в Пхеньяні, що, ймовірно, є частиною зусиль РФ із закупівлі додаткових боєприпасів у КНДР.

Міністерство оборони Росії продовжує зусилля щодо витіснення залишків бойовиків ПВК "Вагнера" із Сирії.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили про потужний прорив в районі Бахмуту. Сили оборони України просунулись на відстань від 100 до 300 метрів на різних ділянках Бахмутського фронту. Ініціатива на фронті за українськими військовими.

ЗСУ збили п'ять російських Су-25. Тарнавський розповів про успіхи на фронті та заявив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання.

ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою. Юсов підкреслив, що окупація Авдіївки для окупантів є радше "політичним завданням". І заради цієї мети ЗС РФ готові піти на великі втрати у живій силі та техніці.

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