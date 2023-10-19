Військовий експерт попередив, де можуть відбутись потужні штурми окупантів

Мусієнко заявив, що минулі осінь і зима продемонстрували, що ворог шукав варіанти по всій лінії фронту.

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Мусієнко розкрив, де РФ може наступати ще / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

В інтервʼю Главреду військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи окрім Авдіївки і Куп'янська, є зараз ділянки фронту, де Росія може почати схожі штурми.

"Не виключено, що це може бути район Вугледара, бердянський напрямок, район Старомайорського, де наші сили ведуть наступальні дії. Так, там росіяни час від часу активізовуються, і виходять такі локальні наступальні дії. Так само Мар'їнка та Бахмут, де ворог веде активні бойові дії", - зазначив експерт.

Мусієнко додав, що усі ці напрямки з точки зору можливостей ворога є в зоні ризику. Навіть минулі осінь і зима продемонстрували, що ворог шукав варіанти по всій лінії фронту.

"Цього року може бути так само. Єдине, що вони поки що не знайшли тих, хто буде новими "вагнерівцями", готовими йти гинути десятками тисяч за Авдіївку чи Мар'їнку. Вони їх активно шукають, наскільки я розумію, і в цьому буде різниця, бо для "м'ясних штурмів" охочих зараз не так багато", - наголосив він.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду:

Нагадаємо, що військовий експерт розповів, чи вдасться Росії взяти Авдіївку в оточення. Мусієнко зазначив, що досвід ведення бойових дій за цих 600 днів продемонстрував, що українські війська уникнули потенційних оточень всюди, де були такі загрози.

ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки, але це ще не кінець. Зараз спостерігається так зване "затишшя". Російські окупанти видихнулися. Сили оборони України стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку.

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