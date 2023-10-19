УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт попередив, де можуть відбутись потужні штурми окупантів

Юлія Куришко
19 жовтня 2023, 04:15
Мусієнко заявив, що минулі осінь і зима продемонстрували, що ворог шукав варіанти по всій лінії фронту.
Військовий експерт попередив, де можуть відбутись потужні штурми окупантів
Мусієнко розкрив, де РФ може наступати ще / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

В інтервʼю Главреду військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи окрім Авдіївки і Куп'янська, є зараз ділянки фронту, де Росія може почати схожі штурми.

"Не виключено, що це може бути район Вугледара, бердянський напрямок, район Старомайорського, де наші сили ведуть наступальні дії. Так, там росіяни час від часу активізовуються, і виходять такі локальні наступальні дії. Так само Мар'їнка та Бахмут, де ворог веде активні бойові дії", - зазначив експерт.

Мусієнко додав, що усі ці напрямки з точки зору можливостей ворога є в зоні ризику. Навіть минулі осінь і зима продемонстрували, що ворог шукав варіанти по всій лінії фронту.

"Цього року може бути так само. Єдине, що вони поки що не знайшли тих, хто буде новими "вагнерівцями", готовими йти гинути десятками тисяч за Авдіївку чи Мар'їнку. Вони їх активно шукають, наскільки я розумію, і в цьому буде різниця, бо для "м'ясних штурмів" охочих зараз не так багато", - наголосив він.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду:

Нагадаємо, що військовий експерт розповів, чи вдасться Росії взяти Авдіївку в оточення. Мусієнко зазначив, що досвід ведення бойових дій за цих 600 днів продемонстрував, що українські війська уникнули потенційних оточень всюди, де були такі загрози.

ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки, але це ще не кінець. Зараз спостерігається так зване "затишшя". Російські окупанти видихнулися. Сили оборони України стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ
Реклама

Головне за день

Військовий експерт попередив, де можуть відбутись потужні штурми окупантів

Військовий експерт попередив, де можуть відбутись потужні штурми окупантів

04:15 Україна
"Якщо США відкриють склади, зброї вистачить на півсвіту": Жданов – про допомогу Україні

"Якщо США відкриють склади, зброї вистачить на півсвіту": Жданов – про допомогу Україні

03:30 Україна
"На 100% переконаний": Жданов заявив, що загострення в Ізраїлі було інспіроване ззовні

"На 100% переконаний": Жданов заявив, що загострення в Ізраїлі було інспіроване ззовні

23:51 Світ
Всі головні новини

Останні новини

05:00

Чим відмити скотч від пластикових вікон: легкий спосіб, який швидко спрацює

04:15

Військовий експерт попередив, де можуть відбутись потужні штурми окупантів

03:30

"Якщо США відкриють склади, зброї вистачить на півсвіту": Жданов – про допомогу Україні

02:50

Катерина Бужинська засвітила пишні груди в бюстгальтері-сіточці

02:20

Ворог готує новий наступ: експерт повідомив про новий задум Росії

Росія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - МусієнкоРосія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - Мусієнко
02:00

Як в українській мові називається яєчня з рідким жовтком: Авраменко вразив відповіддю

01:38

"У РФ - маніакальна одержимість": експерт пояснив, для чого окупантам АвдіївкаВідео

00:17

Запаморочлива головоломка: тільки люди з високим IQ можуть знайти число 6

18 жовтня, середа
23:51

"На 100% переконаний": Жданов заявив, що загострення в Ізраїлі було інспіроване ззовні

Реклама
23:49

Дуже гучний вибух і пожежа: РФ вдарила "шахедом" по Сумах

23:02

Удар ATACMS по аеродрому в Бердянську: на супутникових знімках видно пошкодження

22:32

Надя Дорофєєва попрощалася з новим чоловіком після 4 місяців шлюбу

22:30

Шойгу злякався військових навчань НАТО та заявив про підготовку ядерного удару по РФ

22:29

Бої за Кліщіївку йдуть досі: ЗСУ зосереджені на одній ділянці

21:47

Штормитиме мінімум 2 дні: Україну накрила майже 6-бальна магнітна буря

21:36

Путін з'явився перед Сі з валізками: ЗМІ розкрили їхній вміст

21:30

Не пішов зі служби: куди Віталій Козловський перевівся з Нацгвардії

21:14

РФ перекинула бойових дельфінів для атаки на український спецназ

21:09

Наступ продовжується: ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботиного - Тарнавський

20:47

Вирили окопи: війська РФ готується до "оборони" у Джанкої і по всьому Криму - Атеш

Реклама
20:31

Тест на вашу кмітливість: вгадайте, хто потоне на картинці

20:11

Користувачі Мережі були вражені наповал: як насправді виготовляються шпалери

19:49

Потап таємно покинув Україну разом з Настею Каменських - коментар артиста

19:38

"Відповість Путіну": РФ чекає реакція Ізраїлю, якщо вона причетна до війни - експертВідео

19:34

Цей закусочний торт-салат захопить всіх на Новий рік 2024: рецепт за 10 хвилинВідео

19:17

Буде +1 і дощ: в яких областях України бушуватиме негода

19:10

Чим драмтеатр у Маріуполі відрізняється від лікарні у Секторі Гази?Погляд

19:02

"Божий промисел": кремлівський патріарх Кирило видав маячню про ядерну зброю РФ

18:59

Відома українська співачка показала новонароджену доньку з екзотичним ім'ям

18:42

10 вправ за 8 хвилин: найкращі вправи для схуднення рук і плечейВідео

18:29

Можна зекономити більше: сантехнік розповів, що означають цифри на радіаторі

18:29

Окупанти просто потраплять у "пастку": розкрито план боїв ЗСУ під АвдіївкоюВідео

18:27

"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

18:17

Операція Ізраїлю під прикриттям США: Жданов назвав сценарій ліквідації ХАМАС

17:45

Наступ з кількох напрямків: експерт розповів про нову тактику росіян

17:38

"Страшилка для НАТО": у Повітряних силах сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море

17:33

Жінка загинула у дитячій, батько ридає від горя: всі подробиці удару по ОбухівціФотоВідео

17:21

"Все це виллється в світову війну": Жданов розповів, яким буде результат війни в Ізраїлі

17:13

Битимуть війська РФ ракетами ATACMS: у ЗСУ розповіли, чого чекати на полі бою

17:04

У Києві відбудеться благодійний вечір "Ukrainians for Ukraine" за участі Джамали, гуртів Kazka та Авіатор

Реклама
16:55

Як удари ATACMS по аеродрому в Бердянську допоможуть у наступі: у ЗСУ зробили прогноз

16:53

Плоди солодші ніж на ринку: як виростити мандарин із кісточки в домашніх умовах

16:49

"Це буде нас стримувати": експерт назвав причину можливого зменшення допомоги УкраїніВідео

16:22

Буряк буде готовий за 10 хвилин: жінка показала, як варити овочі без каструліВідео

16:19

Путін "зібрався патрулювати" Чорне море: у ВМСУ відповіли на його заяву

16:19

Кросбатли на Голосі країни-13: у неділю стане відомий повний список суперфіналістів

16:13

Сотні "двохсотих" і купа розбитої техніки: під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ

16:10

Кинджали не зможуть атакувати цілі в Чорному морі: експерт розкрив блеф Путіна

16:05

1,5-річна Аделіна дивом вижила, а її мама загинула: деталі удару по Дніпропетровщині

15:34

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся з новою дружиною після 4 місяців шлюбу - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти