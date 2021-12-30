Ризик атаки РФ на Новий Рік: Данілов порадив українцям "святкувати спокійно"

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підкреслив, що лякати суспільство загрозою вторгнення РФ не потрібно.

Як підкреслив він у ході брифінгу за підсумками чергового засідання РНБО, в Україні "ситуація контрольована".

"Це одна з інформаційних атак, які відбуваються на території нашої держави, коли нас постійно починають чимось залякувати",-сказав Данілов.

"Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може зробити навіть фізично... Є невелике збільшення, але воно не є для нас критичним, а ситуація знаходиться під контролем. Тому відпочивайте спокійно, святкуйте", - підсумував він.

Він також прокоментував ймовірність введення в Україні воєнного стану.

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"Що стосується введення воєнного стану... залежить від обставин. Якщо будуть такі обставини, ми відразу будемо інформувати суспільство. Таких обставин на сьогоднішній день немає", - резюмував Данілов.

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РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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