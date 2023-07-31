РФ чекають сюрпризи, ЗСУ прорвуться і вийдуть на свої кордони - командувач НГУ

Збройні сили України під час контрнаступальної операції рано чи пізно виявлять слабке місце в "обороні" російських окупантів і зможуть здійснити прорив. Захоплений Крим одним махом звільнити не вдасться, проте на росіян ще чекають "сюрпризи". Про це заявив командувач Національною гвардією Олександр Півненко.
В інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що наразі не слід очікувати, що ЗСУ дійдуть до Криму "за один кидок". Військова операція триває і на російських загарбників все ще чекають сюрпризи.
"Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто все ж пам'ятають ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр — це вже результат", - зазначив Півненко.
За його словами, армія України в один момент знайде пролом в оборонних редутах окупантів і завдасть удару. Потрібен час, щоб звільнити всі свої території в рамках міжнародно визнаних кордонів.
"І не факт, що це буде там, де всі думають. Ми знайдемо лазівку і зайдемо. І вони позбудуться багатьох наших територій. Ми знаємо, що у нас немає виходу — ми дійдемо до кордонів 1991 року. На це потрібен час", - підкреслив Олександр Півненко.
Повернення Криму до складу України
Україна має намір звільнити Крим незалежно від того, яку позицію з цього питання буде займати Захід, сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, як тільки у військ з'явиться потрібна зброя, вона буде застосована по загарбниках на Кримському півострові.
30 червня у захопленому Криму прогриміли потужні вибухи. У Міністерстві оборони окупантів РФ заявили, що захоплений півострів атакований 25-ма безпілотниками. У всьому звинуватили Україну, проте жодних доказів наведено не було.
ЗСУ у Британії готуються до операції з повернення Криму, написало британське видання Express. Згідно з даними журналістів, в Англії підготують 2000 елітних бійців, які візьмуть участь у наступі на окупантів Росії в Криму з метою деокупації Кримського півострова до Різдва.
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