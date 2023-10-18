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Чи вдасться Росії взяти Авдіївку в оточення: Мусієнко розкрив нові плани окупантів

Юлія Куришко
18 жовтня 2023, 12:07 оновлено 18 жовтня, 12:23
Досвід ведення бойових дій за цих 600 днів продемонстрував, що українські війська уникнули потенційних оточень всюди, де були такі загрози.
Чи вдасться Росії взяти Авдіївку в оточення: Мусієнко розкрив нові плани окупантів
Мусієнко розповів про плани росіян на Авдіївку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ,скріншот: deepstatemap.live

В інтервʼю Главреду військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, якщо росіянам вдасться взяти Авдіївку в оточення, як вони можуть використати це.

"Мені дуже важко уявити, що їм вдасться оточити. Якщо подивитися на факти і те, як відбуваються їхні атаки, це дуже важко уявити. Але навіть якщо це уявити, не думаю, що українські війська в це оточення потрапили. Вони б з нього вийшли, навіть якби ситуація була критичною, і зайняли б інші рубежі для оборони та тримали б їх", - зазначив експерт.

Мусієнко вважає, що на цьому просування ворога було б зупинено. Також він навів паралель із Бахмутом. Адже там росіяни не змогли вийти на Часів Яр, хоча хотіли на Дніпро.

"Тому вони б не змогли просуватися, але активно використовували та подавали б як слабкість українських військ та велику перемогу російських", - додав він.

Досвід ведення бойових дій за цих 600 днів продемонстрував, що українські війська уникнули потенційних оточень всюди, де були такі загрози.

"А це Гірське, Золоте, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Слов'янськ та багато інших місць. За винятком хіба що Маріуполя, але і там подивіться, скільки українські сили тримали опір - це було дуже важливо і героїчно. Тому якби ризики оточення вже були б максимальними, український контингент вийшов, якби важко не було. З боями, але вийшли і не подарували би ворогу такої можливості", - розповів Мусієнко.

Дивіться повне відео інтерв'ю Олександра Мусієнко:

Нагадаємо, що британська розвідка оцінила шанси РФ захопити Авдіївку. Російські окупанти на Донеччині ведуть загальновійськову операцію з метою захопити захищене місто Авдіївка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

Експерт пояснив важливість Авдіївки для Путіна. Справжня мета противника полягає в захопленні оборонних рубежів Сил оборони України на цьому напрямку напередодні зимової кампанії.

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війна в Україні Авдіївка
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