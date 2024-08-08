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Окупанти захопили Сергіївку та просунулися біля 9 населених пунктів на Донбасі - Deep State

Анна Ярославська
8 серпня 2024, 08:40
121
Росіяни просунулися біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, у Желанному та Іванівці.
ЗСУ, фронт, карта Deep state
В окупантів є просування на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Російська окупаційна армія захопила Сергіївку на Донеччині та просунулася близько дев'яти населених пунктів. Про це повідомив моніторинговий канал DeepState увечері 7 серпня.

За даними аналітиків, росіяни просунулися біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланого, у Желанному та Іванівці.

Війна в Україні зараз
Війна в Україні зараз / Карта deepstatemap
Війна в Україні
Війна в Україні / Карта deepstatemap

Також повідомляється, що Сили оборони України відкинули відкинули ворога в Нью-Йорку.

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Українським військовим вдалося повернути частину втрачених позицій біля Часового Яру в Донецькій області. Водночас російські окупаційні війська заявляють про успіх, однак підтверджень цьому поки що немає. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Попри численні атаки, російські окупанти не змогли захопити місто Торецьк на Донеччині. ЗСУ відбили всі атаки ворога на цьому напрямку. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

В оперативно-тактичному угрупованні "Харків" повідомили, що російські війська посилили обстріли на Харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанська. Також відомо, що окупанти зосереджують там сили та техніку. Військові зазначають, що посилення обстрілів може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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