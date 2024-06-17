Наступ окупантів захлинувся: ЗСУ відбили масштабний штурм на Донеччині

17 червня російські окупаційні війська розпочали масштабний штурм позицій ЗСУ на Курахівському напрямку в Донецькій області. В сторону українських захисників почала сунути важка техніка противника, однак її вчасно виявили та ліквідували.
Як повідомляють Десантно-штурмові війська ЗС України у Telegram, наступ противника помітили о 4:00 ранку. Тоді оператори БПЛА зафіксували перші три ворожі танки. Українські військові зуміли вразити один із танків, але після цього в сторону наших позицій посунула ворожа піхота за підтримки БМП та БТР.
Тоді ЗСУ задіяли артилерію та БПЛА, завдяки чому десантникам вдалося знищити ще щонайменше 7 одиниць техніки російських окупаційних військ. З переляку противник почав втікати на ще не ушкодженій техніці назад.
В результаті ворожий штурм було відбито. Українські бійці зазначають, що це була одна з найбільших спроб наступу противника за останній час, однак, попри масштаб, не увінчалась успіхом для окупантів.
Більше того - після відбиття атак українські бійці за допомогою БПЛА відправились на пошук ворожих позицій і знайшли, де закріпилася ворожа піхота. Внаслідок роботи українських дронів противника було вибито.
Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
Просування окупаційних військ на Донеччині
Нещодавно повідомили, що російські війська розширюють свої позиції у Донецькій області. Окупанти можуть вийти на оперативний простір на захід від Авдіївки.
Напередодні російські окупаційні війська просунулися в напрямку до міста Часів Яр Донецької області. Також просування ворога зафіксували на Покровському напрямку - біля Яснобродівки та на південь від Новопокровського.
Раніше зазначалось, що російські війська посилили наступ на Часів Яр. Ворог намагається оточити місто і йде у прямимі штурми, задіюючи механізовані частини - ББМ і танки.
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