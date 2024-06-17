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Наступ окупантів захлинувся: ЗСУ відбили масштабний штурм на Донеччині

Анна Косик
17 червня 2024, 15:27
97
Окупанти здійснили найпотужнішу за останній час спробу штурму на одному з напрямків, однак закінчилась вона тотальним знищенням техніки та живої сили РФ.
ВСУ, разгром техники РФ
ЗСУ знищили ворожу колону, що намагалася штурмувати українські позиції на Донеччині/ Колаж: Главред, фото: скрін ДШВ ЗСУ, flickr

17 червня російські окупаційні війська розпочали масштабний штурм позицій ЗСУ на Курахівському напрямку в Донецькій області. В сторону українських захисників почала сунути важка техніка противника, однак її вчасно виявили та ліквідували.

Як повідомляють Десантно-штурмові війська ЗС України у Telegram, наступ противника помітили о 4:00 ранку. Тоді оператори БПЛА зафіксували перші три ворожі танки. Українські військові зуміли вразити один із танків, але після цього в сторону наших позицій посунула ворожа піхота за підтримки БМП та БТР.

Тоді ЗСУ задіяли артилерію та БПЛА, завдяки чому десантникам вдалося знищити ще щонайменше 7 одиниць техніки російських окупаційних військ. З переляку противник почав втікати на ще не ушкодженій техніці назад.

відео дня

В результаті ворожий штурм було відбито. Українські бійці зазначають, що це була одна з найбільших спроб наступу противника за останній час, однак, попри масштаб, не увінчалась успіхом для окупантів.

Більше того - після відбиття атак українські бійці за допомогою БПЛА відправились на пошук ворожих позицій і знайшли, де закріпилася ворожа піхота. Внаслідок роботи українських дронів противника було вибито.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Просування окупаційних військ на Донеччині

Нещодавно повідомили, що російські війська розширюють свої позиції у Донецькій області. Окупанти можуть вийти на оперативний простір на захід від Авдіївки.

Напередодні російські окупаційні війська просунулися в напрямку до міста Часів Яр Донецької області. Також просування ворога зафіксували на Покровському напрямку - біля Яснобродівки та на південь від Новопокровського.

Раніше зазначалось, що російські війська посилили наступ на Часів Яр. Ворог намагається оточити місто і йде у прямимі штурми, задіюючи механізовані частини - ББМ і танки.
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війна в Україні ЗСУ Десантно-штурмові війська
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