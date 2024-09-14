РФ вивела 4 кораблі з 'Калібрами' в Чорне море, в небі - БпЛА: є загроза ударів

В небі над Україною кружляють групи російський удариних БпЛА, а в Чорному морі ракетоносії готові до застосування, повідомили Повітряні сили.

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РФ вивела 4 кораблі з "Калібрами" в Чорне море / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скріншот

Увечері 13 вересня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ударні безпілотники та вивели у Чорне море 4 кораблі з ракетами "Калібр". Про це повідомили Повітряні сили України.

"Увага! В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Військові закликали громадян прямувати в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

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За даними моніторингових каналів, сумарний залп російських ракетоносіїв, які зараз перебувають у Чорному морі, становить до 24 ракет.

Атака дронів - де перебувають "Шахеди"

Близько одинадцятої вечора військові попередили про загрозу російських дронів для Чернігівської області. Перед цим ворожі БпЛА зафіксували на півночі Сумської та Харківської областей.

Cтаном на 0:11 ворожі БпЛА на Донеччині рухаються на північ. Дрони з півдня Харківщини також прямують на північ.

За даними Повітряних сил, група російських дронів на Полтавщині, Дніпропетровщині і Запорізькій області летять у північно-західному напрямку. "Шахеди" на Сумщині - курсом на Полтавщину. БпЛА з Чернігівщини прямують на Київщину, а з Херсонщини - в напрямку Миколаївщини.

Нова група БпЛА з'явилася на півдні Дніпропетровщини. Вони рухаються в напрямку Харківщини.

"Шахеди" на сході Київщини та на межі Черкащини. Увага!? Дніпро- загроза застосування ударних БпЛА!" - попередили військові.

Оновлено 0:26: "Шахеди" на Миколаївщині рухаються на північ до Кіровоградської області. Дрони на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Оновлено 0:44: "Шахеди" в Чорному морі, летять у напрямку Одещини.

Оновлено 0:58: За даними Повітряних сил "Шахеди" перебувають:

на сході Дніпропетровщини, на заході Харківщині: курс – північний;

на Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині, курс – західний;

на Черкащині, рух у південному напрямку;

на Сумщині, курс на Полтавщину;

на Кіровоградщині у напрямку Черкаської області;

у Чорному морі – в напрямку Одещини.

Оновлено 1:33: В Одесі прогриміли вибухи, повідомило Суспільне. Мер міста Олег Кіпер закликав мешканців перебувати в укриттях.

Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на Миколаївщині курсом на Баштанку;

БпЛА на Дніпропетровщині - курс західний;

БпЛА в Харківській області в південному напрямку;

Група БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс-західний;

БпЛА на Чернігівщині-курсом на Київ;

БпЛА на Кіровоградщині та Черкащині - курс південно-західний;

БпЛА на межі Київської та Житомирської областей;

Група БпЛА в районні Одеси.

Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 12 вересня російські окупанти вдарили КАБами по одному густонаселеному району Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватні будинки.

Також у ніч на 12 вересня російська окупаційна армія атакувала місто Конотоп Сумської області. Унаслідок "прильотів" були руйнування та постраждалі. Ситуація з електропостачанням у Конотопі критична, оскільки енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Крім цього, в ніч на 10 вересня росіяни атакували Київ. Країна-агресор застосувала ударні БПЛА, на щастя, всі дрони знищили.

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