Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу

Марія Николишин
18 червня 2026, 16:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Окупанти тримали наказ бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.
РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу
РФ нарожуватиме удари по Запоріжжі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Окупанти отримали наказ посилити FPV-удари
  • Мішенями мають стати цивільні об’єкти Запоріжжя

Російські окупанти отримали наказ активізувати FPV-удари по цивільних об’єктах Запоріжжя. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

"Окупанти зі складу 58 армії збройних сил держави-агресора Росії отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В ГУР додають, що згідно зі здобутими даними, ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі - бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.

Зазначається, що для реалізації злочинних планів окупаційним підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе.

"Наказ посилити терор проти українців - ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора Росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку", - наголосили в ГУР.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Загроза FPV-дронів зі снарядами

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше заявляв, що окупанти почали скидати на дахи багатоповерхівок FPV-дрони із зарядами. Для цього ворог використовує безпілотники "Гербера".

За його словами, FPV-дрони із зарядами вже було знайдено на даху багатоповерхівки за більш ніж 30 кілометрів від кордону.

"Ці FPV із зарядами скидає безпілотник "Гербера". Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки", - наголосив "Флеш".

РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу
"Гербера" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 18 червня російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. Внаслідок атаки поранено дев'ять людей, загинув чоловік. Удар прийшовся по приватному підприємству.

У ніч на 18 червня у Полтаві протягом пролунало щонайменше шість вибухів. В місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Інформації про пошкодження житлових будинків до оперативних служб не надходило.

17 червня російські окупанти вдарили дронами по сортувальному хабу Нової пошти у Сумах. Термінал був під атакою двох "Шахедів". Внаслідок влучання здійнялась пожежа. Її ліквідували сили ДСНС.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область ГУР новини України війна Росії та України атака дронів FPV
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Трамп погодився": Зеленський розкрив нові деталі переговорів для завершення війни

"Трамп погодився": Зеленський розкрив нові деталі переговорів для завершення війни

18:34Війна
У Кремлі заговорили про завершення війни: перед яким вибором постав Путін

У Кремлі заговорили про завершення війни: перед яким вибором постав Путін

17:02Війна
РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу

РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу

16:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Одна ложка на відро змінить урожай: що "дати" буряку для солодкого смаку

Одна ложка на відро змінить урожай: що "дати" буряку для солодкого смаку

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Ламінат більше не тренд: яке підлогове покриття повертається в інтер’єри

Ламінат більше не тренд: яке підлогове покриття повертається в інтер’єри

Другий урожай до осені: які культури встигнуть вирости на звільнених грядках

Другий урожай до осені: які культури встигнуть вирости на звільнених грядках

Останні новини

18:57

Сім'я придбала ціле село за ціну пари будинків і тепер заробляє

18:48

Повітряні атаки та диверсії: розкрито сценарій агресії РФ проти НАТО

18:34

"Трамп погодився": Зеленський розкрив нові деталі переговорів для завершення війни

18:32

Природний стиль: які чотири місяці народження мають бездоганний смак

18:25

"Лякають мешканців": у Львові вимагають закрити клініку для наркозалежних

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
18:25

Хліб не зачерствіє тижнями: достатньо покласти поруч один кухонний предметВідео

17:57

В Черкасах прийняли нове рішення щодо вартості проїзду – скільки доведеться платити

17:57

Секрет пишного цвітіння троянд: чим обов'язково підживити кущі в червні

17:52

Не для краси: навіщо наші бабусі обов'язково вирощували матіолу біля хати

Реклама
17:39

Юридична спільнота заявляє про масові порушення під час виборів до Ради громадського контролю НАБУ

17:37

"Гарний чортяка": Галкін покрасувався у свої 50 і змусив зірок обімліти

17:28

Форма подушечок лап розкриває характер кота - на що слід звернути увагуВідео

17:22

Заробила на танцях: Гвоздева стала власницею елітного авто

17:16

Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон до ЗСУ - росЗМІ

17:13

Як називати Івана українською: мовознавець відкрив маловідомі форми імені

17:12

Продукти втрачають смак: що потрібно терміново прибрати з холодильника

17:06

Секретна "колюча" сторона тертки: для чого вона потрібна насправді

17:02

У Кремлі заговорили про завершення війни: перед яким вибором постав Путін

17:00

adidas та Satisfy оголошують про багатосезонне партнерство новини компанії

16:52

РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу

Реклама
16:45

Млинці і блинчики: яка між ними різниця та чому ми завжди плутаємо

16:36

"Пішла у засвіти": Павло Зібров поділився особистим горем

16:33

Служив королю, султану і царю, але зрадив усіх - якого князя боялися три імперіїВідео

16:21

"Вся Москва горить": столицю РФ накрили нафтові дощі та дим, всі наслідки ударуФотоВідео

15:58

Як зварити яйця, щоб шкаралупа злітала сама: проста хитрість шеф-кухарів

15:57

Трампа "накачали шкідливими ідеями": у Кремлі різко накинулися на європейців

15:55

Долар злетів угору, а євро раптово обвалився: курс валют на 19 червня

15:53

Що сталося з королевою краси, чиї фото підкорили футбольних уболівальниківВідео

15:38

"Дід з того світу": Леся Нікітюк показала сина

15:31

Що носити замість нудної футболки влітку: стильні рішення на кожен деньВідео

15:29

Помилка, яку роблять майже всі: як сказати "на ночь глядя" українською

15:25

Оберіг чи загроза: які дерева дарують затишок, а які — псують оселю

15:22

Дорослий син Кіркорова вразив своїм зовнішнім виглядом: як він виглядає

15:21

Казати "Коля" — неправильно: як насправді слід звертатися до Миколи українською

15:05

Аномальна спека до +44: чи може над Україною утворитися "тепловий купол"

14:32

Люди будують огорожі з сонячних панелей, адже вони дешевші за дерево

14:20

Про засмічення труб можна буде забути: який домашній засіб достатньо засипати у злив

14:14

Колір має значення: які автомобілі витрачають більше пального вліткуВідео

14:11

Обстріл автобуса з дітьми з Білорусі: СБУ здобула документ, який викрив брехню РФ

14:10

Тіла 522 полеглих захисників повернули в Україну - деталі

Реклама
14:00

25 років легенди — ювілей моделі BAPE STA™ новини компанії

13:59

"П'ятизначна сума": Валевська розповіла, як заборгувала Кондратюку шалені гроші

13:43

Повернулися в минуле: людей із модними гаджетами помітили на старих фото

13:14

Бензин і дизель дешевшають: чи повернуться українські АЗС до лютневих цін

13:11

Мито на декоративний камінь зупиняє багаторічний експорт української сировини за заниженими цінами — експерти

13:10

Молодша на 17 років: Пономарьов вперше з’явився в обіймах з коханою

12:59

"Буде палати і ваша Москва": Зеленський зробив жорстке попередження Росії

12:51

"Плачу": Цекало покинув дружину в найважчий момент

12:42

РФ запустила балістику по великому обласному центру: є загиблий і поранені

12:22

Скло духовки буде блищати без подряпин: підходить для будь-якого дому

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти