РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу

Ключові тези:
- Окупанти отримали наказ посилити FPV-удари
- Мішенями мають стати цивільні об’єкти Запоріжжя
Російські окупанти отримали наказ активізувати FPV-удари по цивільних об’єктах Запоріжжя. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
"Окупанти зі складу 58 армії збройних сил держави-агресора Росії отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.відео дня
В ГУР додають, що згідно зі здобутими даними, ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі - бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.
Зазначається, що для реалізації злочинних планів окупаційним підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе.
"Наказ посилити терор проти українців - ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора Росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку", - наголосили в ГУР.
Загроза FPV-дронів зі снарядами
Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше заявляв, що окупанти почали скидати на дахи багатоповерхівок FPV-дрони із зарядами. Для цього ворог використовує безпілотники "Гербера".
За його словами, FPV-дрони із зарядами вже було знайдено на даху багатоповерхівки за більш ніж 30 кілометрів від кордону.
"Ці FPV із зарядами скидає безпілотник "Гербера". Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки", - наголосив "Флеш".
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вдень 18 червня російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. Внаслідок атаки поранено дев'ять людей, загинув чоловік. Удар прийшовся по приватному підприємству.
У ніч на 18 червня у Полтаві протягом пролунало щонайменше шість вибухів. В місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Інформації про пошкодження житлових будинків до оперативних служб не надходило.
17 червня російські окупанти вдарили дронами по сортувальному хабу Нової пошти у Сумах. Термінал був під атакою двох "Шахедів". Внаслідок влучання здійнялась пожежа. Її ліквідували сили ДСНС.
Читайте також:
- Росія посилила ракети Х-101: українців попередили про серйозну загрозу
- Росія атакувала Україну новим типом ракет: чи зможе ППО їх збити та в чому загроза
- Росія почала запускати по Україні нові дроні: "Флеш" попередив про небезпеку
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред