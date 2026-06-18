РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу

Окупанти тримали наказ бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.

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РФ нарожуватиме удари по Запоріжжі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Окупанти отримали наказ посилити FPV-удари

Мішенями мають стати цивільні об’єкти Запоріжжя

Російські окупанти отримали наказ активізувати FPV-удари по цивільних об’єктах Запоріжжя. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

"Окупанти зі складу 58 армії збройних сил держави-агресора Росії отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні. відео дня

В ГУР додають, що згідно зі здобутими даними, ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі - бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.

Зазначається, що для реалізації злочинних планів окупаційним підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе.

"Наказ посилити терор проти українців - ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора Росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку", - наголосили в ГУР.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Загроза FPV-дронів зі снарядами

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше заявляв, що окупанти почали скидати на дахи багатоповерхівок FPV-дрони із зарядами. Для цього ворог використовує безпілотники "Гербера".

За його словами, FPV-дрони із зарядами вже було знайдено на даху багатоповерхівки за більш ніж 30 кілометрів від кордону.

"Ці FPV із зарядами скидає безпілотник "Гербера". Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки", - наголосив "Флеш".

"Гербера" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 18 червня російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. Внаслідок атаки поранено дев'ять людей, загинув чоловік. Удар прийшовся по приватному підприємству.

У ніч на 18 червня у Полтаві протягом пролунало щонайменше шість вибухів. В місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Інформації про пошкодження житлових будинків до оперативних служб не надходило.

17 червня російські окупанти вдарили дронами по сортувальному хабу Нової пошти у Сумах. Термінал був під атакою двох "Шахедів". Внаслідок влучання здійнялась пожежа. Її ліквідували сили ДСНС.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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