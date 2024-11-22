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РФ вдарила по житловому кварталу Сум: двоє людей загинули, ще 12 - постраждали

Анна Ярославська
22 листопада 2024, 08:03
207
Вранці у місті прогриміли кілька потужних вибухів.
Атака на Суми 22 листопада 2024 року
РФ атакувала Суми "Шахедами" 22 листопада 2024 року / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА

Коротко:

  • РФ атакувала Суми "Шахедами", прогриміли вибухи
  • Унаслідок удару армії РФ є загиблі та постраждалі

Рано вранці 22 листопада в місті Суми пролунало кілька потужних вибухів, унаслідок яких загинуло двоє людей. Ще 12 осіб дістали поранення.

Як повідомили у пресслужбі Сумської ОВА, російська окупаційна армія завдала удару по житловому мікрорайону Сум, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

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В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що в місті прогриміло кілька потужних вибухів. За його словами, є загиблі.

Унаслідок російського удару попередньо загинуло двоє людей, десятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"У результаті атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, 2 людини загинули, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - уточнили в Сумській ОВА.

Як повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 22 листопада, в Київській області чути вибухи - там працюють сили ППО. Зафіксовано рух ворожих дронів. Повітряну тривогу оголошено в низці регіонів України.

РФ вдарила по житловому кварталу Сум: двоє людей загинули, ще 12 - постраждали
"Шахед" - основні характеристики / Инфографика: Главред

Раніше в Повітряних силах попередили про групу "Шахедів" у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, які рухалися в західному напрямку, а також ворожі дрони фіксували на Сумщині та в районі Чернігова.

  • Атака на Суми 22 листопада 2024
    Атака на Суми 22 листопада 2024 Фото: Сумська ОВА
  • Атака на Суми 22 листопада 2024
    Атака на Суми 22 листопада 2024 Фото: Сумська ОВА
  • Атака на Суми 22 листопада 2024
    Атака на Суми 22 листопада 2024 Фото: Сумська ОВА
  • Атака на Суми 22 листопада 2024
    Атака на Суми 22 листопада 2024 Фото: Сумська ОВА

Російські обстріли міста Суми - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 17 листопада в Сумах був приліт по житловому мікрорайону, РФ запустила балістичну ракету.

Станом на ранок 18 листопада було відомо, що загинули 11 осіб, з них двоє дітей. Унаслідок атаки росіян поранення різного ступеня тяжкості дістали 84 людини, з них 11 - діти. У реанімації перебувають 11 осіб, зокрема 6 дітей.

Ворожа ракета, зокрема, забрала життя 9-річного Іллі та 14-річної Анастасії.

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