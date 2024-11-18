"Був довгоочікуваним сином": що відомо про двох дітей, яких вбила ракета РФ у Сумах

Внаслідок удару окупантів по Сумах загинули 9-річний хлопчик і 14-річна дівчинка.

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Ракета РФ відібрала життя 9-річного хлопчика і 14-річної дівчинки/ колаж: Главред, фото: Facebook Сумський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №15, Facebook Ігор Дорошенко

Коротко:

Через удар РФ по Сумах ввечері 17 листопада загинули 11 людей, з них двоє – діти

Ворожа ракета відібрала життя 9-річного Іллі та 14-річної Анастасії

Внаслідок удару країни-агресорки Росії ракетою по житловому кварталу Сум ввечері 17 листопада загинули 11 людей, серед яких дві дитини. Ворожа ракета, зокрема, відібрала життя 9-річного Іллі та 14-річної Анастасії.

14-річна Анастасія Боровик була 9-класницею, повідомили у сумській школі №15, де навчалася Настя.

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"Із сумом повідомляємо, що внаслідок ракетного удару по житловому сектору 17 листопада 2024 російські терористи забрали життя чудової дівчинки, учениці 9-А класу Анастасії Боровик. Немає слів, щоб висловити все, що зараз відчуває кожен із нас. Сум, біль, скорбота. На жаль, ми можемо тепер тільки згадувати усміхнену та найкращу дівчинку Настю, бо її вже немає поруч. Шкільна родина в жалобі", – зазначається на сторінці школи у Facebook.

Був довгоочікуваною дитиною

Також ракета відібрала життя 9-річного Іллі. Як зазначають "Кордон.Медіа", Ілля був довгоочікуваною дитиною у родині, з перших днів він боровся за життя, бо народився із тяжким захворюванням. Рідні робили все, щоб він мав щасливе дитинство.

У виданні також зазначили, що батько хлопчика Ігор Дорошенко минулого року поховав брата.

"Євген Дорошенко був поранений, захищаючи Україну від ворога. 27 серпня 2023 року він помер у лікарні. У Євгена залишилися троє дітей, яким з вихованням допомагає Ігор", – зазначили у виданні.

Удар РФ по Сумах ввечері 17 листопада – що відомо

Як повідомляв Главред, ввечері 17 листопада у Сумах був приліт по житловому мікрорайону, є загиблі – РФ запустила балістичну ракету. Секретар Сумської міськради Артем Кобзар повідомив про серйозні пошкодження багатоквартирного будинку та поранених.

Після цього стало відомо, що у Сумах різко зросла кількість загиблих та постраждалих – понад 400 людей евакуювали. Відомо про 11 загиблих, серед яких двоє дітей.

Згідно з інформацією Сумської обласної військової адміністрації, станом на ранок 18 листопада було відомо, що загинуло 11 людей, з них двоє дітей. Внаслідок атаки росіян поранення різного ступеня тяжкості отримали 84 людини, з них 11 – діти. В реанімації перебувають 11 людей, з них 6 дітей.

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