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"Не залишимо без відповіді": Зеленський прямо пригрозив РФ за ракетний терор

Аліна Дембіцька
13 серпня 2023, 23:55 оновлено 14 серпня, 00:00
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Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало справедливої відповіді від ЗСУ, підкреслив президент.
Зеленский, ВСУ
Зеленський прямо пригрозив РФ за ракетний терор / Колаж: Главред, фото: Українська добровольча армія, president.gov.ua

Російські окупаційні війська щодня тероризують мирне населення України. Жоден злочин країни-агресорки Росії не залишиться без відповіді. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні російські окупанти жорстоко вдарили по Херсонщині. Є загиблі, є поранені. Четверта ранку – обстріляли село Велетенське. Загорівся будинок. Поранений хлопець: у нього важкі опіки, зараз у реанімації. Девʼята ранку – удар окупантів по селу Широка Балка. З артилерії. Пʼятеро загиблих. Серед них немовля – дівчинка, їй було 22 дні. Її брата – йому було лише 12 років – устигли доправити в лікарню. На жаль, не змогли врятувати. Він помер від отриманих поранень – важких поранень. Мати дітей – її звали Олеся, їй було лише 39 років – загинула. Мої співчуття! Приблизно в той самий час було обстріляне село Станіслав. Дві людини поранені, двоє убиті. Чоловіки – 71 рік, 57 років", - зазначив Зеленський.

Як повідомив глава держави, загалом лише від початку цієї доби й до шостої вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише з Херсонської області. А ще – Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах північного сходу.

відео дня

"Усюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій – на всій протяжності фронту від Харківщини до Херсонщини, – кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість. Кожен, хто допомагає нашим воїнам. Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки: або бʼєшся заради України, або допомагаєш битись, допомагаєш рятувати життя", - підкреслив президент.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, вранці 13 серпня країна-агресорка Росія "накрила" шквальним вогнем село на Херсонщині. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Широкої Балки загинув місцевий мешканець і сім’я з двома дітьми. Найменшій жертві – маленькій Софійці – не виповнилося і місяця.

Заступниця голови Херсонської ОВА Ольга Малярчук зазначила, що російські окупаційні війська "звільнили" маленьку Софійку від життя. У дівчинки мало б бути щасливе дитинство й майбутнє, якби не злочинні дії росіян.

У Херсонській області 14 серпня оголосили Днем жалоби за вбитими армією РФ мирними мешканцями.

Нагадаємо, що вранці 11 серпня російські окупаційні війська вгатили аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Одна з ракет влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок підступної атаки росіян 8-річний Володя отримав смертельні поранення, медики не змогли його врятувати.

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