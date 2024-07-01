РФ вдарила двома ракетами: у ЗСУ назвали, чим окупанти атакували Київ

Ілля Євлаш пояснив, у чому особливість ракетного удару РФ по Києву 30 червня.

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Ілля Євлаш прокоментував ракетний удар по Києву / Колаж: Главред, Фото: t.me/kyiv_pro_office, armyinform.com.ua, mil.ru

Спікер Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш прокоментував ракетний удар російських окупантів по Києву в неділю, 30 червня.

Як підкреслив він під час інформаційного телемарафону, російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети "Іскандер-К", водночас їх вдалося збити, однак унаслідок падіння уламків були руйнування.

"Учора ввечері, приблизно о 19:30 ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, унаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру", - розповів Євлаш.

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Водночас представник ПС каже, що вчорашня атака РФ майже ні чим не відрізнялася, окрім того, що російські терористи атакували столицю ввечері, коли на вулиці було багато людей.

"Однак можна сказати, що в основному противник атакує вночі досить серйозно своїми ракетами. Цього разу вони вирішили завдати удару ввечері о пів на восьму в неділю, в теплий літній день, коли було багато людей. Вони (росіяни, - ред.) так показують своє цинічне обличчя щоразу. Росія - країна-терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом", - додав Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Вибухи в Києві та області 30 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

Постраждалим із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

Як повідомлялося, у Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня. На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження.

Пізніше стало відомо про те, що серед постраждалих - дитина. Ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нову тактику. Противник вдарив не в темну пору доби, не комбінованим чи масованим обстрілом, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

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