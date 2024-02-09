РФ вдарила авіабомбами по Сумщині: є загиблі та поранені, багато руйнувань

Унаслідок атаки загинули мирні жителі, люди перебувають під завалами.

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РФ завдала удару по Сумщині / Колаж: Главред, Фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/Klymenko_MVS

У п'ятницю вдень, 9 лютого, російські окупанти скинули 7 керованих авіабомб на прикордонні громади Сумської області.

Унаслідок цього є загиблі та поранені серед мирних жителів, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти з території Російської Федерації завдали авіаційного удару по території Сумського району. За попередніми даними, ворог скинув 7 авіаційних бомб типу "КАБ" на Юнаківську, Хотинську та Миколаївську громади", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що внаслідок атаки ворога загинули двоє мирних жителів, ще одна жінка може перебувати під завалами. Чотири людини дістали поранення.

Пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Подробиці удару РФ по Сумщині

Зі свого боку глава МВС Ігор Клименко повідомив про те, що кількість жертв російського удару по Сумщині збільшилася.

Як уточнив Клименко, вже відомо про трьох загиблих унаслідок авіаудару по Сумщині.

Удари РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ знищила повністю школу на Сумщині. Уже відомо про загибель двох педагогів - їхні тіла дістали рятувальники. Під завалами ще перебувають двоє працівників школи.

Нагадаємо, раніше Росія знову випустила по Україні 5 ракет і 8 шахедів. Двома "Іскандерами" була атакована Полтавська область (зафіксовано влучання в промисловий об'єкт), а трьома С-300 - Донецька область з окупованої території.

Як повідомлялося раніше, росіяни вбили останнього жителя села на Сумщині. Чоловік не хотів виїжджати зі своєї оселі навіть попри те, що село постійно обстрілюється окупантами.

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