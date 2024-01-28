Снаряд влетів прямо в кімнату: росіяни вбили останнього жителя села на Сумщині

Чоловік не хотів виїжджати зі свого дому навіть попри те, що село постійно обстрілюється окупантами.

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Російські окупанти вбили останнього жителя села / Колаж: Главред, фото: Суспільне (з посиланням на сина загиблого)

Російські окупанти обстріляли Сумську область. Ворожий снаряд влучив прямо у кімнату приватного будинку в селі Степок. У цей момент там був 60-річний Олександр Миколайович. Про це повідомляє Суспільне.

Син загиблого Руслан розповів про те, що його батько не хотів виїжджати навіть попри те, що село знаходиться недалеко від кордону з РФ - біля гуманітарного переходу "Покровка-Колотилівка".

У чоловіка були кури, собака та кінь. Рідні допомагали йому, купили генератор та акумулятор. Росіяни обстрілювали село кожного дня, там вже навіть не було світла.

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"В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день ... Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай, Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька", - казав син загиблого.

Секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта зазначила, що чоловік міг загинути приблизно 20-22 січня. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями "Порушення законів та звичаїв війни" та "Умисне вбивство".

Удари Росії по Україні

У ніч на 28 січня Росія знову випустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів. Двома "Іскандерами" було атаковано Полтавську область (зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт), а трьома С-300 - Донецьку область з окупованої території.

Ще 18 грудня, напередодні нового комбінованого удару агресора 29 грудня, Юрій Ігнат попереджав про накопичення Росією ракет. Тоді він зауважував, що у росіян зараз достатньо озброєння, якими вони можуть атакувати Україну щодня.

РФ змінила акценти ударів - атаки зараз менше спрямовані на захід України, а більше на прифронтові території.

Крім того, не варто забувати, що Іран вже постачає Росії дрони-камікадзе. Понад те, військовим чином Москві допомагає і Північна Корея. У США вже є інформація, що Пхеньян передав Кремлю балістику.

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