РФ запустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів: збити вдалося не все, є влучання

Окупанти атакували цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

https://glavred.net/ukraine/rf-zapustila-po-ukraine-5-raket-i-8-shahedov-sbit-udalos-ne-vse-est-popadaniya-10536740.html Посилання скопійоване

РФ вночі вдарила ракетами і дронами по Україні/ колаж: Главред, фото: Полтавська ОВА, міноборони рф

Країна-агресорка Росія у ніч на 28 січня запустила по Україні вісім дронів "Шахед" і п’ять ракет. Є влучання, зокрема, у промисловий об’єкт у Полтавській області.

Про нічну атаку по Україні повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що збити вдалося чотири ворожі дрони.

"У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф.), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області (рф) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. відео дня

У Повітряних силах розповіли, що мобільні вогневі групи знищили чотири з восьми ворожих дронів, якими противник атакував прифронтову зону.

Також у Повітряних силах зазначили, що про ліквідацію наслідків удару балістикою повідомлять місцеві адміністрації. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На Полтавщині влучання в промисловий об’єкт

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що внаслідок удару російських окупантів ракетами по Полтавщині ввечері у суботу, 27 січня, було влучання в промисловий об’єкт.

"Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий об’єкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

Пізніше він уточнив, що в промисловий об’єкт влучило дві балістичні ракети. Також він повідомив, що, на щастя, жертв та постраждалих немає.

Удари ракетами і дронами по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ била по Києву новими ракетами. Російські окупанти вдарили по Києву балістичною ракетою північнокорейського виробництва під час однієї з нещодавніх атак.

Також повідомлялося, що окупанти вдарили ракетою по дитсадку та підприємству в Слов'янську у ніч на 27 січня. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.

Нагадаємо, ввечері 27 січня у двох областях України прогриміли потужні вибухи після удару РФ. Повідомляється про те, що вибухи прогриміли в Полтавському та Кременчуцькому районах. Також вибухи прогриміли в Харкові.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.