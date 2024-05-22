РФ спробує заморозити бойові дії: Світан описав невтішний сценарій для окупантів

Росія може частково вичерпати свій наступальний потенціал до кінця року, адже українські військові досить швидко й ефективно знищують техніку окупаційної армії.

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РФ спробує заморозити бойові дії, зазначив Світан/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook

Країна-агресорка Росія може до кінця поточного року вичерпати свій наступальний потенціал – у такому разі в окупантів вичерпаються можливості для проведення серйозних бойових операцій. Але це можливо лише в тому разі, якщо Росії не допоможе Китай.

Пекін може продовжити можливості РФ виконувати бойові завдання до нескінченності, тому ситуація з вичерпанням потенціалу загарбників залежатиме від того, чи продовжить Китай надавати пряму допомогу Росії. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що у питанні постачання снарядів і боєприпасів росіяни уже повністю залежать від Північної Кореї. Світан наголосив, що якби Пекін і Пхеньян не допомагали, у військ РФ було б менше боєприпасів як мінімум наполовину.

"Замість 10 тисяч боєприпасів, які росіяни випускають на добу, вони б вистрілювали лише те, що самі виробляють – 5-7 тисяч боєприпасів, але не більше. Противник вийшов на максимальне виробництво і працює "з коліс": 10 тисяч боєприпасів виходить з урахуванням 3-4 тисяч снарядів від КНДР", – сказав військовий експерт.

Аналогічна ситуація і з військовою технікою. Судячи з тих втрат, яких росіяни зазнають зараз, під кінець 2024 року, якщо не буде рішення щодо заморожування війни і мирного врегулювання, у них взагалі не залишиться техніки, здатної рухатися хоч якось, а залишиться лише старий непідйомний металобрухт, зазначив Світан.

"На супутникових знімках часом можна побачити великі поля, заставлені радянською військовою технікою. Це вже навіть не металобрухт – танк на метал не поріжеш, адже там лише дуло і катки, решта йде упереміш із гумою. Усі ці залишки вже не підйомні. Тому до кінця року на росіян очікують нульові складські залишки. Вони працюватимуть "з коліс": скільки вироблять техніки, стільки й використовуватимуть. Проте цього дуже мало. Ми зараз за добу знищуємо набагато більше техніки, ніж вони її за ті ж 24 години виробляють. Тому без китайського продукту широкого вжитку та автопрому противнику стане непросто. Втім, Китай може і не допомагати Росії – все залежатиме від того, як відреагують американці на китайську підтримку", – сказав військовий експерт.

За його словами, загалом у Росії є вікно можливостей щодо військової техніки до кінця року. Щодо боєприпасів потенціал давно закінчився. Якщо збережеться нинішня динаміка знищення авіації (на тиждень ми мінусуємо декілька бортів), то на кінець року росіяни вийдуть у нуль навіть щодо літаків і вертольотів – наприклад, щодо Су-25, Су-24, Мі-8, Мі-24, Ка-52.

"Тому Росії та її військам буде дуже важливо добігти до кінця червня і спробувати заморозити бойові дії. Інакше до кінця року вони залишаться навіть без білизни", – зазначив Світан.

Він зазначив, що до кінця поточного року наступальний потенціал Росії частково вичерпається й окупанти не зможуть проводити серйозні бойові операції, але лише й тому разі, якщо для них не допомагатиме Китай.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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