РФ обстріляла Вовчанську громаду: загинула поштарка, поранений водій пішки рятувався

Росіяни з дрона вдарили по автомобілю "Укрпошти". Водій отримав поранення і пішки дійшов до українських захисників, де його забрала швидка.

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Росіяни з дрона вдарили по автомобілю "Укрпошти" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 открема механізована бригада

У п'ятницю, 21 червня, російські окупанти обстріляли Вовчанську громаду в Харківській області. Через ворожий обстріл загинула працівниця "Укрпошти". Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти". Окупанти вчинили злочин сьогодні, близько 10 години ранку", - розповів Синєгубов.

За його словами, у їхню машину влучив дрон російських загарбників. Також поранення отримав водій, який супроводжував жінку.

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"Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків", - додав начальник ОВА.

Синєгубов зауважив, що зараз до місця загибелі жінки немає доступу через інтенсивні обстріли.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Евакуація з Вовчанська - новини за темою

Нагадаємо, у північній частині міста Вовчанська на Харківщині, де тривають бойові дії, російські окупанти почали брати цивільних мешканців у полон, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Вони не дозволяли людям евакуйовуватися, викрадали і зганяли до підвалів.

Також у Вовчанську, куди просунулися росіяни, триває евакуація. Люди щодня змушені прощатися зі своїми домівками та улюбленими тваринами. У мережі з'явилося відео, де жінка з важкими слізьми прощається зі своїм песиком під час евакуації.

Як повідомляв Главред, 21 травня окупанти атакували дроном поліцейський автомобіль, який їхав до людей, що чекали на евакуацію. Ворожий дрон вдарив прямісінько по машині, розтрощив її, але правоохоронці вижили.

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