УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ обстріляла Вовчанську громаду: загинула поштарка, поранений водій пішки рятувався

Руслана Заклінська
21 червня 2024, 23:19
27
Росіяни з дрона вдарили по автомобілю "Укрпошти". Водій отримав поранення і пішки дійшов до українських захисників, де його забрала швидка.
РФ обстріляла Вовчанську громаду: загинула поштарка, поранений водій пішки рятувався
Росіяни з дрона вдарили по автомобілю "Укрпошти" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 открема механізована бригада

У п'ятницю, 21 червня, російські окупанти обстріляли Вовчанську громаду в Харківській області. Через ворожий обстріл загинула працівниця "Укрпошти". Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти". Окупанти вчинили злочин сьогодні, близько 10 години ранку", - розповів Синєгубов.

За його словами, у їхню машину влучив дрон російських загарбників. Також поранення отримав водій, який супроводжував жінку.

відео дня

"Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків", - додав начальник ОВА.

Синєгубов зауважив, що зараз до місця загибелі жінки немає доступу через інтенсивні обстріли.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Евакуація з Вовчанська - новини за темою

Нагадаємо, у північній частині міста Вовчанська на Харківщині, де тривають бойові дії, російські окупанти почали брати цивільних мешканців у полон, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Вони не дозволяли людям евакуйовуватися, викрадали і зганяли до підвалів.

Також у Вовчанську, куди просунулися росіяни, триває евакуація. Люди щодня змушені прощатися зі своїми домівками та улюбленими тваринами. У мережі з'явилося відео, де жінка з важкими слізьми прощається зі своїм песиком під час евакуації.

Як повідомляв Главред, 21 травня окупанти атакували дроном поліцейський автомобіль, який їхав до людей, що чекали на евакуацію. Ворожий дрон вдарив прямісінько по машині, розтрощив її, але правоохоронці вижили.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли дрони Укрпочта війна Росії та України атака дронів Вовчанськ
Реклама

Головне за день

"Знаю його давно": Єрмак відреагував на побиття військового охоронцями Тищенка

"Знаю його давно": Єрмак відреагував на побиття військового охоронцями Тищенка

23:24 Україна
"В липні - перший етап": Стефанішина зробила важливу заяву про вступ до ЄС

"В липні - перший етап": Стефанішина зробила важливу заяву про вступ до ЄС

22:16 Україна
Зібрали "по частинах": Нідерланди разом з іншою країною передадуть Україні Patriot

Зібрали "по частинах": Нідерланди разом з іншою країною передадуть Україні Patriot

22:11 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на липень 2024: Козерогам - новий початок, Водоліям - конфлікт, Рибам - гроші 3520

Гороскоп Таро на липень 2024: Козерогам - новий початок, Водоліям - конфлікт, Рибам - гроші

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю 2488

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю

У РФ вичерпуються останні запаси : Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воювати 2385

"У РФ вичерпуються останні запаси": Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воювати

Це не спрацює : Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни 1869

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

Останні новини

23:48

Мене катують та вимагають гроші – бізнесмен-біженець став заручником у Волинському ПТПІ

23:24

"Знаю його давно": Єрмак відреагував на побиття військового охоронцями Тищенка

23:19

РФ обстріляла Вовчанську громаду: загинула поштарка, поранений водій пішки рятувався

22:54

"Чоловік": Мурат Налчаджиоглу показав обручку

22:22

Найповітряніший пиріг з абрикосами - нереально простий рецептВідео

Євро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаківЄвро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаків
22:16

"В липні - перший етап": Стефанішина зробила важливу заяву про вступ до ЄС

22:11

Зібрали "по частинах": Нідерланди разом з іншою країною передадуть Україні Patriot

21:14

"Десятки російських атак щодня": Зеленський назвав найскладніший напрямок фронту

21:12

США дозволили бити по РФ далекобійними ракетами - Пентагон

Реклама
20:58

Життя перевернеться в мить: для якого знаку зодіака почнеться "найважчий місяць"Відео

20:28

Штраф 50 тисяч євро: чому в Німеччині не можна ставити сарай на своїй ділянціВідео

20:23

Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державуВідео

19:59

Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

19:47

Існує важливе правило: як зрозуміти, що можна копати молоду картоплюВідео

19:38

Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

19:11

Град, шквали і грози: у чотирьох областях оголосили штормове попередження

19:05

Путін підписався на дружбу з азіатським ЛукашенкомПогляд

19:00

"Вундерваффе" не працює: дипломат оцінив шанс РФ на перемогу у війні з НАТО

18:29

Як правильно – "щавЕль" чи "щАвель": яку помилку роблять багато українцівВідео

18:23

"Він говорив божевільні речі": Трамп звинуватив Байдена у нападі РФ на Україну

Реклама
18:04

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК

17:48

У Краснодарському краї РФ приліт: уражена казарма військової частини ППО під ЄйськомВідео

17:46

Досить гидке місце в домі: звідки з'являються плодові мухи і як їх позбутись

17:40

Графіки вимкнення світла 22 червня: у які години не вимикатимуть електроенергію

17:33

Не треба хвилюватись через поразку у війні: в Польщі жорстко потролили Путіна

17:23

РФ скоро розпадеться: названо неймовірні терміни розвитку цього сценаріюВідео

17:15

Можна влетіти в копієчку: що категорично не можна виливати в раковинуВідео

16:55

У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти атакували інфраструктуру міста

16:40

"У РФ вичерпуються останні запаси": Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воюватиВідео

16:26

Що можна і не можна робити 22 червня: прикмети в Троїцьку поминальну суботу

16:24

Як правильно зберігати часник, щоб він не висихав: перевірені бабусині способиВідео

16:20

В Адигеї горіли будівлі та ангар: з'явилися перші знімки нафтобази РФ після атаки

16:06

Міф чистої води: чи можна "понижати градус" під час застілля - відповідь здивуєВідео

15:59

Тисячі бордів з рекламою Порошенка – це спекуляція на ЗСУ, – військовий

15:57

Чи треба видаляти зуби мудрості - стоматолог розставив крапки над "І"

15:44

Вдарить температура +35, будуть зливи і град: Україну накриває небезпечна погода

15:10

Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту

15:00

Кілометрові нігті та яхта: Началджіоглу показався з донькою від Ані Лорак

14:56

Як у домашніх умовах перевірити срібло - топ 5 легких способів

14:39

Бачили всі, але призначення знають одиниці: для чого потрібен "язичок" в горлі

Реклама
14:32

Вирішальний момент: яка помилка не дозволить РФ захопити Часів Яр - Forbes

14:22

Вступ України до Євросоюзу: у ЄС назвали дату старту переговорів

14:12

Кумедне фото зробила Кейт: як сім'я привітала принца Вільяма з днем народження

13:43

Чи то Словаччина, чи то Словенія: Ребров переплутав, з ким зіграє збірна України

13:40

Війна може тривати ще 4-5 місяців "але": названо головну умову для перемогиВідео

13:25

"Це було його рішення": Олена Зеленська розповіла про труднощі у стосунках із Володимиром Зеленським

13:23

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

13:12

Чому кішки ходять за господарем у туалет - таємниця чотирилапих вас здивує

13:07

12 років в'язниці: СБУ почала полювання на Кузю із серіалу "Універ"

13:01

Російська ППО перестаралась: окупанти втратили ще один вертоліт – деталі

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти