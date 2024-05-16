"Пробач мені": морально найскладніша евакуація з Вовчанська, плакали всі

Жінка була вимушена залишити свого песика під час евакуації з Вовчанська.

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Важке прощання бабусі з собакою у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупанти "стирають" українські населені пункти на Харківщині. У Вовчанську, в який вже зайшли росіяни, триває евакуація. Щодня людям доводиться прощатися зі своїми домівками, рідними та близькими. У Мережі з'явилось чутливе відео прощання жінки зі своїм собакою. Волонтерка Анастасія Шафранська каже, що це була морально найскладніша евакуація.

Пані Наталя погодилась евакуюватись, але забрати із собою свого песика вона не могла. Річ у тому, що жінку мали поселити у гуртожитку, але собаку туди пускати відмовлялися.

"Це найскладніше прощання собаки та бабусі. Люди кидають все і тікають напризволяще, забираючи все найважливіше - документи і тварин. У мене немає слів описати весь біль, який відчувають вони. У мене розривається серце на дрібні шматочки", - написала Анастасія Шафранська.

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На відео видно, як бабуся не може стримати сліз прощаючись зі своїм песиком.

"Пробач мені, пробач... Я тебе ніколи не віддала б", - плачучи каже жінка.

Дивіться відео про емоційне прощання бабусі зі своїм песиком:

Емоційне прощання бабусі зі своїм песиком під час евакуації з Вовчанська / фото: скріншот

На своїй сторінці волонтерка просила допомоги у інших. Собаку забрали у притулок, але песик не хотів до себе підпускати нікого, крім бабусі.

Згодом стало відомо, що небайдужі допомогли знайти квартиру для бабусі, де вона зможе жити разом зі своїм песиком.

Ситуація на фронті в Харківській області - останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відступили на Харківщині - у Генштабі розповіли подробиці. Українські військові були змушені відступити в районах Лук'янців і Вовчанська.

Також у ISW зазначали, що темп наступу РФ сповільнився - окупанти застосували нову тактику на Харківщині. Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.

Нагадаємо, у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську. У Вовчанську тривають активні бої, ворог займає позиції на вулицях. Жителів міста закликали евакуюватися.

Також стало відомо, що РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині - у Генштабі ЗСУ назвали цифри.

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