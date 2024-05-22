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Їхали задля евакуаціі людей: у Вовчанську росіяни вдарили по поліцейські машині

Ангеліна Підвисоцька
22 травня 2024, 02:29
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Внаслідок атаки ворожого дрона ледь не загинув поліцейський.
полиция в Волчанске
Росіяни вдарили дроном по машині у Вовчасньку / Колаж: Главред, фото: МВС України

Російські окупанти стирають з лиця землі Вовчанськ на Харківщині, у якому досі перебувають мирні люди. Українські волонтери та правоохоронці намагаються врятувати людей, але самі опиняються на межі життя та смерті. 21 травня окупанти атакували дроном поліцейський автомобіль, який їхав до людей, що чекали на евакуацію. Відео з розтрощеним автомобілем вже розлетілось в Мережі.

Ворожий дрон вдарив прямісінько по поліцейській машині і розтрощив її. Правоохоронець дивом залишився живий, але отримав контузію.

"Людей, які очікували на евакуацію, забрав з небезпечної території інший екіпаж", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Дивіться відео про підірваний автомобіль у Вовчанську:

Волчанск
Росіяни підірвали поліцейський автомобіль у Вовчанську / фото: скріншот

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Росія продовжує наступ у Харківській області, прагнучи відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова в радіус дії артилерії, зазначили у звіті ІSW.

Також Збройні сили України зміцнили свої позиції в Харківській області за минулий тиждень, заявив президент Володимир Зеленський. Російським окупантам не вдалося розтягнути і послабити українські сили на всій лінії фронту.

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували групу російських окупантів, які захопили лікарню у Вовчанську. OSINT-спільнота DeepState опублікувала відео ударів, де видно, як ЗСУ знищили захоплену будівлю.

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війна в Україні Харківська область эвакуация вторгнення Росії Вовчанськ
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