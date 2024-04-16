'РФ потрібно два тижні': полковник розкрив підготовку росіян до нового наступу

Чи провела Росія мобілізацію і чи готова до наступу, буде зрозуміло в середині травня, вважає Михайло Притула.

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Коли Росія може організувати новий великий наступ на Харків / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 71 окрема єгерська бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула розповів, чому окупанти обстрілюють Харків та чи достатньо Росії декількох тижнів, щоб організувати нову наступальну операцію.

Військовий експерт вважає, що Росії на накопичення нового війська потрібно мінімум два тижні.

"Але для того, щоб все організувати, Москві потрібна злагоджена робота державного механізму. Подібних одностайних дій у росіян вже давно не було. Це казав і Зеленський: якщо Росія піде на певні кроки, вона до них вдасться наприкінці травня-початку червня. Тому можемо зробити розрахунок наступний: військкомати після затятого святкування 9 травня почнуть розсилати повістки і витратять на це приблизно 3 дні, умовно кажучи, до 12-14 травня. Після цього тиждень піде на мобілізацію, і ще тиждень - на швидке перекидання військ. За підсумком наприкінці травня росіяни вже можуть бути готові до наступальних дій", - пояснив Притула. відео дня

Чи провела Росія мобілізацію і чи готова до наступу, буде зрозуміло в середині травня, вважає військовий експерт.

"Підготовка буде помітна: на болотах почнеться кипиш - там люди будуть невдоволені, тому що не захочуть йти воювати. Вони можуть радіти війні десь там, але коли вона стосуватиметься безпосередньо кожного з них, виникнуть певні проблеми", - додав експерт.

Хто такий Михайло Притула Михайло Притула - військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України у відставці. Колишній президент фонду Право народу. Працював у Центральному апараті СБУ. У 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Після цього працював начальником Управління внутрішньої безпеки спочатку в Луганській, а пізніше в Дніпропетровській області.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо що аналітики американського Інституту вивчення війни спрогнозували, коли РФ може почати наступ на Харків. Загроза російської наступальної операції проти Харкова чи Сум, схоже, змушує українських військових перерозподіляти свою обмежену живу силу.

Президент України Володимир Зеленський поділився прогнозом наступу Росії на Харків. Президент натякнув у розмові з журналістами, що вважає цілком імовірним наступ російських окупантів та продемонстрував оборонні укріплення прифронтової зони, які вже вдалося звести українським інженерам.

Мер Харкова розповів про наслідки жорстокої атаки РФ 11 квітня. Окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого складається дуже важка ситуація з електропостачанням. Були дуже серйозні влучання і руйнації енергетичної системи в області.

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