РФ потрібно 100 000 штиків, щоб зупинити ЗСУ: військовий про бої на Курщині

Для відбиття наступу українських військ в Курській області РФ має не лише мобілізувати додаткові сили, а й створити якісну логістику, заявив Іван Тимочко.

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Росії потрібні десятки тисяч солдатів для утримання Курської області / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 115 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Росії може знадобитися 100 тисяч солдатів для оборони в Курській області та для відбиття наступу ЗСУ. РФ доведеться перекинути великі сили - піхоту та десантників, щоб зупинити Україну. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у коментарі "РБК-Україна".

"Для того, щоб зупинити ЗСУ на Курщині їм треба перекинути десятки тисяч військових. А для того, щоб збудувати якісну оборону та зупинити наші війська їм потрібно від 50 до 100 тисяч особового складу, при чому особового складу лінійних бригад та підрозділів, а не цієї мішанини що вони мали зараз там", - зазначив військовослужбовець.

За його словами, для ефективного протистояння Росія має не лише мобілізувати додаткові сили, а й створити якісну логістику: розташувати склади зі зброєю, налагодити постачання харчів, пального та боєприпасів.

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"Я вже не кажу про паралельний наступ росіян, щоб відсунути наші війська - це складно і дуже розтягнеться у часі. Але це буде також залежати від місцевого населення - наскільки воно буде готове до опору. А зараз ми бачимо що воно абсолютно не налаштоване на опір ЗСУ. Тобто Путіну доведеться покладатись лише на військових і це змусить його міняти стратегію ведення війни", - сказав Тимочко.

Він також додав, що для досягнення хоч якогось успіху росіянам потрібно перейти до мобільної війни у Курській області.

"Це коли потрібно багато техніки, а навіть ті підрозділи, які зараз протиставлені ЗСУ - вони були забезпечені лише на 30-40%, все решта було на фронті в Україні", - наголосив військовослужбовець.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, з 6 серпня українська армія просунулася вглиб Курської області на 10-25 км, утворивши фронт довжиною 40 км. За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, після початкової дезорганізації російські сили активізувалися та укріплюють оборонні позиції, намагаючись зупинити просування ЗСУ.

Також Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

Як повідомляв Главред, Україна проводить оборонну операцію в Курській області Росії, яка є превентивною і не має на меті захоплення російських територій. Як заявив український посол у Литві Петро Бешта, ця операція є частиною законної оборони України, відповідно до Статуту ООН.

Водночас російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який відбуває термін у в'язниці, вважає наступ України в Курській області відволікаючим маневром. В листі, опублікованому його дружиною в Telegram, він прогнозує, що основний удар ЗСУ буде завдано в напрямку Криму з використанням резервів і авіації

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