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РФ понад 10 годин атакувала Кіровоградщину: є загиблі, багато поранених

Анна Косик
15 жовтня 2026, 07:57
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Окупанти нанесли удари по 25 локаціях, де досі триває ліквідація наслідків.
РФ понад 10 годин атакувала Кіровоградщину: є загиблі, багато поранених
Окупанти майже пів доби тероризували область безпілотниками / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Головне:

  • РФ масовано атакувала Кіровоградщину
  • Внаслідок атаки в Кропивницькому та двох районах є руйнування
  • Через масований удар РФ загинули і постраждали люди

З вечора 14 жовтня понад 10 годин країна-агресор Росія атакувала Кіровоградську область дронами. Внаслідок атаки загинули люди, є постраждалі. Про це повідомила ДСНС України.

В Кропивницькому зафіксовано влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об’єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. Унаслідок ударів виникли пожежі.

відео дня

"У Кропивницькому та Новоукраїнському районах ворожих ударів зазнали об’єкти транспортної інфраструктури, де також виникли займання. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

На території усієї області зафіксовано 25 локацій, які опинилися під ударом РФ. Ліквідація наслідків масованої атаки триває. Попередньо, загинули троє людей, ще шестеро травмовані.

  • Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області
    Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області
    Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області
    Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області
    Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області
    Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області фото: t.me/dsns_telegram
  • Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області
    Ліквідація наслідків ударів РФ по Кіровоградській області фото: t.me/dsns_telegram

Як Україна може протистояти масованим ударам РФ

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", протистояти терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії.

Водночас, щоб убезпечити населення, необхідно посилювати протиповітряну оборону. Особливо актуальною є протидія БпЛА "Герань-4" і "Герань-5", які переважно тероризують мирні міста.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що шестеро людей загинули і ще 13 дістали поранення внаслідок атаки російського реактивного "шахеда" на Луцьк 14 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 14 жовтня Росія завдала удару по енергосистемі Києва, Київської області та Харкова 39 балістичними ракетами та понад 120 дронами. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електропостачання.

Напередодні стало відомо, що у Києві було атаковано всі три міські ТЕЦ, а також об’єкти енергетики в Харкові та області. Під ударом опинилися й критично важливі об’єкти в Київській області, які забезпечують електроенергією столицю та центральні регіони.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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