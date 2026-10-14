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Розстріл п'ятьох воїнів ЗСУ під Харковом: затримано озброєного солдата РФ

Руслана Заклінська
14 жовтня 2026, 22:04
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Підозрюваного затримали менш ніж за добу.
Розстріл п'ятьох воїнів ЗСУ під Харковом: затримано озброєного солдата РФ
У Харкові затримали росіянина, який розстріляв п'ятьох українських військових / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, Харківська прокуратура

Коротко:

  • У Харкові затримали 36-річного російського військового
  • Його підозрюють у вбивстві п’ятьох українських військових і цивільного
  • Раніше чоловік був засуджений у Росії

У Харкові 14 жовтня затримали 36-річного російського військовослужбовця, який убив п’ятьох військових ЗСУ та цивільного на Харківщині. Чоловік був засуджений на території держави-агресора за вчинення злочину. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, голова Національної поліції України Іван Вигівський і Служба безпеки України.

За даними прокуратури, затриманий - уродженець Санкт-Петербурга, військовослужбовець 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку збройних сил РФ.

відео дня

За версією слідства, спочатку чоловік дістався Циркунівської громади, де біля водойми зустрів цивільного, який рибалив. Російський військовий, імовірно, побоювався, що чоловік його викриє, тому вбив його. Під час огляду тіла виявили наскрізне вогнепальне поранення голови.

  • У Харкові затримали росіянина-вбивцю
    У Харкові затримали росіянина-вбивцю Фото: Харківська обласна прокуратура
  • У Харкові затримали росіянина-вбивцю
    У Харкові затримали росіянина-вбивцю Фото: Нацполіція
  • У Харкові затримали росіянина-вбивцю
    У Харкові затримали росіянина-вбивцю Фото: СБУ
  • У Харкові затримали росіянина-вбивцю
    У Харкові затримали росіянина-вбивцю Фото: СБУ
  • У Харкові затримали росіянина-вбивцю
    У Харкові затримали росіянина-вбивцю Фото: Харківська обласна прокуратура
  • У Харкові затримали росіянина-вбивцю
    У Харкові затримали росіянина-вбивцю Фото: Харківська обласна прокуратура

Згодом, 13 жовтня, озброєний росіянин проник до приватного будинку в селі Момотове Харківського району, де перебували українські військовослужбовці. За даними слідства, там він убив п’ятьох бійців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Після цього підозрюваний утік, позбувся зброї та рушив лісосмугою в напрямку Харкова.

Як затримали підозрюваного

До пошуків залучили поліцейських Харківщини, військовослужбовців Військової служби правопорядку, представників СБУ, прокуратури та Національної гвардії України.

"Злочинець був озброєний, тому головною метою було якнайшвидше його затримати та не допустити більшої кількості жертв. Менш ніж за добу наші підрозділи відпрацювали десятки квадратних кілометрів території, зокрема ймовірні маршрути пересування вбивці та місця, де він міг переховуватися. Годину тому підозрюваного - військового РФ - затримали", - повідомив Іван Вигівський.

За даними СБУ, затриманий раніше був засуджений у Росії за вчинення злочину.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити всі обставини подій. У прокуратурі повідомили, що вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України і повідомлення затриманому про підозру.

Вбивства військових ЗСУ окупантами - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, аналітичний проєкт DeepState розповів, що окупанти розстріляли чотирьох українських військовослужбовців у Харківській області. За даними пресслужби облпрокуратури, подія сталася 11 квітня і розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

Служба безпеки України повідомила про викриття плану замаху на офіцера Військово-Морських сил у Одесі. Замах мав відбутися 9 травня, у зловмисника виявили автомат АК-74 і він раніше відбував покарання за умисне вбивство.

Донецька обласна прокуратура повідомила про розстріл полонених українських військовослужбовців, який, за її даними, скоїли представники ЗС РФ. У повідомленні прокуратури було викладено хронологію події та деталі розслідування щодо страти полонених на сході.

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Про персону: Іван Вигівський

Іван Михайлович Вигівський (нар. 26 березня 1980, Житомирська область) - український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу.

З 20 січня 2023 - в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України. З 16 липня 2026 - міністр внутрішніх справ України

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