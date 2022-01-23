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"РФ - не ворог" : у МЗС жорстко відповіли на скандальні заяви прем'єра Баварії

23 січня 2022, 20:57

Заяви Маркуса Зедера завдають шкоди двостороннім відносинам України та Німеччини, заявили в МЗС.

МЗС України, будівля
У МЗС відповіли Маркусу Зедеру / ua.depositphotos.com

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував висловлювання глави баварського уряду і керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зедера про те, що Україну не слід приймати в НАТО, а проти РФ не варто вводити санкції.

Представник МЗС вважає, що заяви Зедера завдають шкоди двостороннім відносинам України та Німеччини і підвішують міжнародні зусилля для запобігання нових хвиль агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він вказав, що саме руйнування єдності в стримуванні Росії - ось до чого зараз прагнуть в Москві, щоб і далі втілювати свої агресивні плани.

"Підігравати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи в цілому", - підкреслив Ніколенко.

За його словами, пан Зедер наголошує на важливості постачання російських енергоносіїв до Німеччини, однак газ і доходи компаній не можуть бути важливішими за мир і життя людей.

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"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія – це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів у самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства. Закликаємо пана Зедера реалістично оцінювати ситуацію в Європі, ефективність інструменту санкцій і деструктивні дії Росії", - сказав Ніколенко.

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Нагадаємо, раніше Зедер заявив про те, що більш жорсткі санкції проти Росії не можуть стати ключовим рішенням, у разі ескалації ситуації навколо України.

Зедер також виступив проти вступу України до НАТО ближчим часом.

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