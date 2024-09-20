УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Відведення ЗСУ": колишній шеф ЦРУ назвав головний недолік Курської операції

Олексій Тесля
20 вересня 2024, 11:52
289
Курська операція має як переваги, так і недоліки, переконаний Девід Петреус.
Девід Петреус, WSU
Девід Петреус спрогнозував розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот відео АрміяInform, 22 окрема механізована бригада

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив про те, що успіх операції в Курській області залежатиме від здатності стабілізувати ситуацію на лінії в південно-східній частині України.

Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, Курська операція має як переваги, так і недоліки.

Колишній глава ЦРУ нагадав, що для операції на Курщині Сили оборони залучили 4 найкращі бригади України з логістикою, протиповітряною бороною, інженерами, безпілотниками, що застало росіян зненацька.

"ЗСУ проникли до росіян і показали, якими вони є насправді - небоєздатними. Відповідь з боку Росії була непослідовною", - зазначив він.

Водночас він уточнює, що для протидії ЗСУ в Курській області РФ довелося істотно збільшити свої сили на цьому напрямку, але ці сили противник міг використати на передовій, зокрема в районі Покровська. При цьому контрнаступ Росії в Курській області виявився практично безрезультатним, каже Петреус.

"Ключовим моментом є те, що якщо росіяни чинитимуть значний тиск, то ЗСУ доведеться провести контрольоване відведення. Однак у цьому і є головний успіх, адже військово-політичне керівництво Росії перекине для цього на Курщину значну частину своїх військ, що завдасть удару по репутації диктатора", - додав він.

Хто такий Девід Петреус

Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - армію РФ взяли в котел:

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області. На Курському напрямку у ЗСУ є позитивні новини, розповів український офіцер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

Як повідомлялося раніше, стан справ у російських окупантів на Курщині, незважаючи на заяви офіційних пропагандистів Кремля, плачевний, і місцева влада оголосила термінову евакуацію відразу двох районів.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Девід Петреус війна Росії та України Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Загроза цілодобових атак: РФ нарощує виробництво дронів Shahed – ЦПД

Загроза цілодобових атак: РФ нарощує виробництво дронів Shahed – ЦПД

12:55 Україна
У Києві погіршилося повітря: влада звернулася до місцевих жителів з серйозною заявою

У Києві погіршилося повітря: влада звернулася до місцевих жителів з серйозною заявою

12:30 Україна
За одним столом з РФ: в Італії висловилися про закінчення війни в Україні

За одним столом з РФ: в Італії висловилися про закінчення війни в Україні

12:22 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Заморозки накриють частину України: де буде мінусова температура 70506

Заморозки накриють частину України: де буде мінусова температура

Граблі більше не потрібні: як швидко позбутись від опалого листя - золоте правило 49904

Граблі більше не потрібні: як швидко позбутись від опалого листя - "золоте правило"

РФ може вивести війська з чотирьох областей України лише за однієї умови - Клочок 11605

РФ може вивести війська з чотирьох областей України лише за однієї умови - Клочок

Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив гучну заяву в залі суду: деталі 11099

Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив гучну заяву в залі суду: деталі

Останні новини

13:22

Перевершить навіть "Шубу": ненудний салат із буряка

13:21

Чому "нічого не робити" корисно: експеримент вразив всіх

12:55

Загроза цілодобових атак: РФ нарощує виробництво дронів Shahed – ЦПД

12:30

У Києві погіршилося повітря: влада звернулася до місцевих жителів з серйозною заявою

12:30

Як нагострити леза машинки для стрижки волосся: простий, але ефективний спосібВідео

Території з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи ЗаходуТериторії з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи Заходу
12:22

За одним столом з РФ: в Італії висловилися про закінчення війни в Україні

12:20

Як заморозити кабачки кружальцями, локшиною та на оладки: лайфхак від дієтолога

12:17

"Вирішив через суд домогтися": у РФ хочуть позбавити Лайму Вайкуле останнього

11:52

"Відведення ЗСУ": колишній шеф ЦРУ назвав головний недолік Курської операціїВідео

Реклама
11:30

Повістки почали розсилати "Укрпоштою": хто може отримати їх першими

11:29

Відключень світла в Україні взимку не буде: в уряді назвали базовий сценарій - ЗМІ

11:27

У російської популярної співачки помер молодий син

10:59

11 років медіаосвіти: як 1+1 media school змінила галузь новини компанії

10:52

Китайський гороскоп на завтра 21 вересня: Кроликам - зрив, Щурам - гора проблем

10:51

РФ вдарить по Києву ракетами: стала відома можлива дата

10:48

Українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області – офіцер ЗСУВідео

10:37

За кілька місяців: РФ здогадувалась про наступ ЗСУ на Курщину - The Guardian

10:37

"Професійна армія РФ знищена": ворог застосував нову тактику біля Торецька - ЗСУ

10:28

Серйозна небезпека для двох міст: експерт оцінив ситуацію на Покровському напрямку

10:18

РФ запустила по Україні 70 дронів, у двох областях пожежі: що відомоФото

Реклама
10:13

"Під дією речовин": що сталося з колишньою нареченою Володимира Кличка

09:47

Відправка чоловіків мобілізаційного віку з ЄС до України: відповідь Брюсселя

09:41

Будуть свіжими місяцями і без холодильника: де правильно зберігати яблука

09:28

Гороскоп на завтра 21 вересня: Терезам - розчарування, Близнюкам - велика удача

09:13

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала в Україну: у чому мета візиту

09:01

Майже $6 млрд допомоги для України можуть "згоріти": в Пентагоні відреагували

08:49

Просуваються далі: в ISW розповіли про нові успіхи ЗСУ в Курській області

08:28

Стан важкий: путініст Кіркоров у реанімації

08:26

У Києві сильно погіршилося повітря: у чому причина і що робити

08:16

Чи зможе Путін оголосити мобілізацію в Росії: в США оцінили загрозу

08:10

Чому Путін тримається міцноПогляд

07:54

ЄС закликав партнерів заарештувати Путіна: в чому причина

07:41

РФ атакувала "Шахедами" шість регіонів України, гриміли вибухи: що відомо

07:14

Армія РФ просунулася біля 4 населених пунктів Донецької області - DeepState

06:55

Під Москвою спалахнула потужна пожежа: що горить

06:35

Треба вгадати країну за 3 секунди: мало хто впорається із складною загадкою

06:10

Компроміс навколо питання Криму може взагалі не знадобитисяПогляд

05:10

Чи можна прибирати ввечері: які наслідки можна накликати на себе і рідних

04:35

Переговори почнуться з осені: Клочок розповів про перспективи миру в Україні

04:00

Сяятиме, як нова: як відмити чашку від нальоту – простий, але надійний спосібВідео

Реклама
03:30

Як правильно зберігати сир на кухні: буде свіжим набагато довше

03:00

Як змити фарбу з волосся в домашніх умовах: 3 простих та цікавих методи

02:32

4+1 пункти: що передбачає "План перемоги України" і як він вплине на війну - КлочокВідео

02:28

Україна під атакою неймовірно сильної магнітної бурі: коли вона закінчиться

02:00

На 54-річну наречену мільярдера Безоса подали до суду - подробиці

01:30

Як знищення гігантського арсеналу РФ у Торопці вплине на фронт – думка

19 вересня, четвер
23:08

"Це дуже непогано": у Зеленського пояснили "повернення" Шойгу - яка його роль

22:54

"Найбільший котел": ЗСУ взяли в оточення величезну кількість росіян - командир

22:13

Скільки військових РФ вдалось "переманити" в Курську область - ЗеленськийВідео

21:58

І Ротару виступить: у Києві пройде грандіозний концерт

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погоди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Українська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломки
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти