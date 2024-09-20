"Відведення ЗСУ": колишній шеф ЦРУ назвав головний недолік Курської операції

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив про те, що успіх операції в Курській області залежатиме від здатності стабілізувати ситуацію на лінії в південно-східній частині України.
Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, Курська операція має як переваги, так і недоліки.
Колишній глава ЦРУ нагадав, що для операції на Курщині Сили оборони залучили 4 найкращі бригади України з логістикою, протиповітряною бороною, інженерами, безпілотниками, що застало росіян зненацька.
"ЗСУ проникли до росіян і показали, якими вони є насправді - небоєздатними. Відповідь з боку Росії була непослідовною", - зазначив він.
Водночас він уточнює, що для протидії ЗСУ в Курській області РФ довелося істотно збільшити свої сили на цьому напрямку, але ці сили противник міг використати на передовій, зокрема в районі Покровська. При цьому контрнаступ Росії в Курській області виявився практично безрезультатним, каже Петреус.
"Ключовим моментом є те, що якщо росіяни чинитимуть значний тиск, то ЗСУ доведеться провести контрольоване відведення. Однак у цьому і є головний успіх, адже військово-політичне керівництво Росії перекине для цього на Курщину значну частину своїх військ, що завдасть удару по репутації диктатора", - додав він.
Хто такий Девід Петреус
Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.
Дивіться відео - армію РФ взяли в котел:
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше повідомлялося, що українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області. На Курському напрямку у ЗСУ є позитивні новини, розповів український офіцер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.
Як повідомлялося раніше, стан справ у російських окупантів на Курщині, незважаючи на заяви офіційних пропагандистів Кремля, плачевний, і місцева влада оголосила термінову евакуацію відразу двох районів.
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