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РФ не зупиниться на Україні: Зеленський назвав країни, які стануть новими цілями Кремля

Руслана Заклінська
9 жовтня 2024, 20:14
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Якщо РФ досягне цілей в Україні, вона спробує дестабілізувати країни Європи, заявив президент України.
РФ не зупиниться на Україні: Зеленський назвав країни, які стануть новими цілями Кремля
Якщо РФ досягне цілей в Україні, вона спробує дестабілізувати країни Європи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Досягнення успіху Росії в Україні стане передумовою для її подальших агресивних дій в Європі. Наступною ціллю ворога можуть стати країни Балтії та Балкани. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Хорватії.

Зеленський наголосив, що Балкани та Європа добре пам’ятають про події минулого. За його словами, спротив України російській агресії є важливим фактором для збереження стабільності в регіоні.

"Якщо Росія досягне своєї цілі, переможе Україну, то, без сумніву, з’являться нові, на кшталт московського, режими. Та й московський режим буде надалі намагатися дестабілізувати Балтійський регіон, Балкани. Ми маємо зробити так, щоб у Росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона не змогла більше загрожувати іншим країнам", - зазначив Зеленський.

відео дня

Президент звернувся до учасників саміту і закликав зробити усе, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізовувати Європу і світ.

РФ не зупиниться на Україні: Зеленський назвав країни, які стануть новими цілями Кремля
Формула миру України / Інфографіка: Главред

Заяви Зеленського на саміті в Хорватії - останні новини

Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Формула миру буде готова до зими 2024 року, а можливість припинення війни може з'явитися не пізніше 2025 року.

Також Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО є першим пунктом плану перемоги, яке може призвести до геополітичної поразки Володимира Путіна. Він підкреслив, що членство України в НАТО стане реальним кроком до миру.

Як повідомляв Гларед, другий саміт миру, який планували провести у листопаді 2024 року, не відбудеться. Нову дату проведення саміту обдумають після завершення тематичних конференцій, які відбудуться 30-31 жовтня.

Другий саміт миру - що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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