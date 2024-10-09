РФ не зупиниться на Україні: Зеленський назвав країни, які стануть новими цілями Кремля

Досягнення успіху Росії в Україні стане передумовою для її подальших агресивних дій в Європі. Наступною ціллю ворога можуть стати країни Балтії та Балкани. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Хорватії.
Зеленський наголосив, що Балкани та Європа добре пам’ятають про події минулого. За його словами, спротив України російській агресії є важливим фактором для збереження стабільності в регіоні.
"Якщо Росія досягне своєї цілі, переможе Україну, то, без сумніву, з’являться нові, на кшталт московського, режими. Та й московський режим буде надалі намагатися дестабілізувати Балтійський регіон, Балкани. Ми маємо зробити так, щоб у Росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона не змогла більше загрожувати іншим країнам", - зазначив Зеленський.відео дня
Президент звернувся до учасників саміту і закликав зробити усе, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізовувати Європу і світ.
Заяви Зеленського на саміті в Хорватії - останні новини
Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Формула миру буде готова до зими 2024 року, а можливість припинення війни може з'явитися не пізніше 2025 року.
Також Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО є першим пунктом плану перемоги, яке може призвести до геополітичної поразки Володимира Путіна. Він підкреслив, що членство України в НАТО стане реальним кроком до миру.
Як повідомляв Гларед, другий саміт миру, який планували провести у листопаді 2024 року, не відбудеться. Нову дату проведення саміту обдумають після завершення тематичних конференцій, які відбудуться 30-31 жовтня.
Другий саміт миру - що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.
За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.
У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.
У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.
Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.
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