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Ще одна "народна республіка": експерт пояснив плани Кремля щодо країн Балтії

Даяна Швець
9 серпня 2024, 11:12оновлено 9 серпня, 11:53
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За останні три роки загроза війни РФ та НАТО зростає. Ні для кого не секрет, що наступною ціллю після України можуть стати країни Балтії.
Наступним ударом РФ можуть стати країни Балтії
Наступним ударом РФ можуть стати країни Балтії / Колаж: Главред, фото: pexels, glavred.info

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді висловив думку, наскільки великою загрозою для цих країн є вторгнення Кремля.

Експерт не заперечує той факт, що, якби в Путіна вдалося отримати результат, то для Литви, Латвії та Естонії існувала б серйозна небезпека. Аж до створення чогось на кшталт "Нарвської народної республіки".

"Якби з Україною у Росії все вийшло, то країни Балтії були б наступними. Можливо, була б "Нарвська народна республіка" або щось поблизу Сувалкського коридору. Але поки Україна не зламалася, поки Путін загруз на українському фронті, нічого серйозного там не станеться. Хоча у нього є бажання промацати на міцність 5 ст. Статуту Альянсу", - каже політолог.

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Андрій Золотарьов нагадує, що вже були прецеденти, наприклад, коли Індія повертала Гоа.

"Це була Португальська колонія, конституційно вона була закріплена як територія Португалії. Але, тим не менш, індійська армія і флот військовим шляхом здійснили майже безкровну операцію із захоплення Гоа. І жодних кроків із боку НАТО не було", - заявляє Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Також директор аналітичного центру "Третій сектор" наводить і інший приклад – коли у Нідерландів був конфлікт з Індонезією, НАТО навіть не почухалося.

"Так само було, коли ледь не зіткнулися два члени НАТО – Греція і Туреччина – під час Кіпрської кризи. У нас багато хто абсолютизує НАТО, але всередині Альянсу дуже великі проблеми. Єдине питання – чи не стануть країни Балтії тим полігоном, де випробовуватиметься НАТО на міцність".

Втім, як підсумовує Андрій Золотарьов, допоки тримається Україна, країни Балтії та Польща можуть спати спокійно.

Андрій Золотарьов - останні новини

Раніше експерт Золотарьов також висловив думку, що поки що Путіну нічого не загрожує, він за рік ще більше зацементував систему в РФ. Політолог переконаний, що найближчим часом не варто розраховувати що в РФ дозріє змова і Путіна усунуть.

Також експерт назвав мету Путіна в Україні до кінця 2024 року. Золотарьов попереджає, що російський диктатор Володимир Путін хоче окупувати Донбас до кінця цього року, щоб мати серйозну позицію за столом переговорів.

Окрім цього, політолог пояснив інфантильність Залужного. Золотарьов заявив, що багатьох військових зачепило мовчання ексглавкома - Залужний, як політик, мав би пояснити причину свого комісування.

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НАТО Литва Балтия Латвія Естонія Володимир Путін Андрій Золотарьов
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