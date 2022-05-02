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РФ не вистачає гарматного м'яса: "добровольців" з глушини заманюють довгим рублем

2 травня 2022, 16:58

У РФ для участі у війні в Україні від керівників військкоматів вимагають щотижня по 200 добровольців від кожного федерального округу.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
У РФ вербуть добровольців на війну / Reuters

У РФ для участі у війні в Україні від керівників військкоматів вимагають щотижня по 200 добровольців від кожного федерального округу.

Виняток тільки для Москви, говориться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що новобранці повинні поповнити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях в Україні. Перевага при відборі новобранців віддається людям з досвідом армійської служби.

Російське військове командування також планує сформувати кілька нових підрозділів.

Під час роз'яснювальної роботи з потенційними військовослужбовцями використовуються традиційні наративи про "колективний захід" і "неіснуючу Україну". Новобранцям обіцяють підвищений оклад і пільги.

Вимоги набору:

  • Далекосхідний федеральний округ - 200 добровольців щотижня
  • Сибірський федеральний округ - 200 добровольців щотижня
  • По Москві набір не проводиться взагалі.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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