РФ не вистачає гарматного м'яса: "добровольців" з глушини заманюють довгим рублем

У РФ для участі у війні в Україні від керівників військкоматів вимагають щотижня по 200 добровольців від кожного федерального округу.
У РФ для участі у війні в Україні від керівників військкоматів вимагають щотижня по 200 добровольців від кожного федерального округу.
Виняток тільки для Москви, говориться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.
Повідомляється, що новобранці повинні поповнити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях в Україні. Перевага при відборі новобранців віддається людям з досвідом армійської служби.
Російське військове командування також планує сформувати кілька нових підрозділів.
Під час роз'яснювальної роботи з потенційними військовослужбовцями використовуються традиційні наративи про "колективний захід" і "неіснуючу Україну". Новобранцям обіцяють підвищений оклад і пільги.
Вимоги набору:
- Далекосхідний федеральний округ - 200 добровольців щотижня
- Сибірський федеральний округ - 200 добровольців щотижня
- По Москві набір не проводиться взагалі.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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