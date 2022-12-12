РФ не буде сенсу бити крилатими ракетами по Україні: експерт назвав умову

По передовій в основному працює армійська артилерія, і вона завдає набагато більшої шкоди, каже Роман Світан.

Військовий експерт оцінив ризики нового ракетного удару РФ / Фейсбук Костянтина Машовця

Російські окупанти не стануть наносити ракетні удари по позиціях ЗСУ на передовій, тому що там високий захист системами протиповітряної оборони, тому завдати шкоди крилатою ракетою на лінії фронту дуже складно.

"По передовій можуть працювати тільки балістичні ракети, та й то вельми обмежено. Адже для такого дорогого обладнання - балістичних ракет і систем їх пуску - там просто немає цілей", - заявив Главреду військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він пояснив, що по передовій в основному працює армійська артилерія, і вона завдає набагато більшої шкоди.

"Наші можливості протиповітряної оборони збільшуються, і росіяни це прекрасно розуміють. Якщо раніше коефіцієнт перенасичення нашої ППО раніше становив кілька десятків відсотків, то зараз він перевалює вже за півсотні. Це означає, що ми можемо відразу, в одній хвилі, збивати понад 60 ракет. Тому росіяни змушені, запускаючи ракети, постійно віднімати 60 штук", - зазначив він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Експерт вважає, що якщо цей коефіцієнт підвищиться до 70-80% одномоментно збитих ракет, Росії взагалі не буде сенсу запускати крилаті ракети по Україні.

"Російське виробництво ракет досить мізерне. І 5 грудня Росія випустила по Україні піврічну програму виробництва. Тобто з кожним пуском використання ракет для РФ має все менше і менше сенсу. З військової точки зору, Росія вже не повинна випускати по Україні жодної хвилі ракет", - додав Світан.

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

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