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РФ вдарила КАБами по Харкову: люди опинилися під завалами, є загиблі

Марія Николишин
20 червня 2026, 07:37оновлено 20 червня, 08:40
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Наразі кількість постраждалих внаслідок удару складає 9 людей.

РФ вдарила КАБами по Харкову: люди опинилися під завалами, є загиблі
Наслідки удару по Харкову / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія вдарила КАБами по Холодногірському району Харкова
  • Влучання зафіксували в приватному секторі
  • Одна людина загинула, дев’ятеро отримали поранення

У ніч на 20 червня російські війська завдали удару КАБами по Харкові. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у приватний житловий сектор, під завалами одного з будинків опинилася жінка. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

відео дня

За його словами, окупанти атакували Холодногірський район міста.

"Внаслідок удару ворожого КАБа зафіксовано влучання у приватний житловий сектор. В одному з будинків під завалами опинилася жінка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, спочатку було відомо про п’ятьох постраждалих. Згодом уточнили, що травм зазнали 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна і 87-річна жінки, а також 6-річна дитина. Пізніше по медичну допомогу звернувся ще один 66-річний чоловік.

"Кількість постраждалих внаслідок удару в Холодногірському районі зросла до 9. Пʼятеро людей госпіталізовані, ще четверо - отримали допомогу лікарів на місці", - написав він.

О 07:17 Терехов повідомив, що, на жаль, під час пошуково-рятувальних робіт під завалами зруйнованого будинку виявили тіло загиблої людини.

На місці удару працюють рятувальники, екстрені служби та медики, триває ліквідація наслідків обстрілу.

РФ вдарила КАБами по Харкову: люди опинилися під завалами, є загиблі
КАБ / Інфографіка: Главред

О 08:24 в ДСНС розповіли, що у Холодногірському районі Харкова внаслідок удару РФ одна людина загинула, 9 постраждали, серед них - двоє дітей.

"Через влучання пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Усіх постраждалих госпіталізували. Роботи з розбору завалів тривають. На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, працівники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби. Психологи надають допомогу місцевим мешканцям", - наголосили рятувальники.

  • Удар по Харкову 20 червня
    Удар по Харкову 20 червня фото: ДСНС
  • Удар по Харкову 20 червня
    Удар по Харкову 20 червня фото: ДСНС
  • Удар по Харкову 20 червня
    Удар по Харкову 20 червня фото: ДСНС
  • Удар по Харкову 20 червня
    Удар по Харкову 20 червня фото: ДСНС
  • Удар по Харкову 20 червня
    Удар по Харкову 20 червня фото: ДСНС
  • Удар по Харкову 20 червня
    Удар по Харкову 20 червня фото: ДСНС
  • Удар по Харкову 20 червня
    Удар по Харкову 20 червня фото: ДСНС
Загроза масованого удару по Україні

Моніторингові канали писали, що російська окупаційна армія проводить останні приготування до завдання масованого ракетного удару по території України.

Відомо, що серед визначених потенційних цілей є один із найбільших торгово-розважальних центрів у столиці.

"Не виключено, що точкові удари будуть завдані й по інших великих містах України, які знаходяться в зоні досяжності балістичних ракет", - додали монітори.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 червня російські окупанти завдали удару по Краматорську. Росіяни завдали удару по СТО, автомийці та багатоквартирному житловому району міста. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

19 червня російська окупаційна армія також обстріляла Харків КАБами. Пошкоджено понад сорок приватних будинків. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Росія вже готує підґрунтя для нових ударів по Україні. У Кремлі навіть знайшли спосіб, щоб виправдати майбутню масштабну атаку.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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